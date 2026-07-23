Esta mítica escena de 'Los Vengadores' fue creada con CGI en post-producción gracias a una improvisación de Robert Downey Jr.

Siempre se ha dicho que las películas se hacen en tres momentos distintos: primero en el guion, luego en el rodaje y después en el montaje. Al fin y al cabo, un buen montaje puede salvar guiones terribles, y viceversa. Pero en el caso de 'Los Vengadores', la post-producción también sirvió para algo más: añadir por CGI un chiste improvisado creando una de las escenas más míticas de la película del Universo Marvel.

Noel Galaga

Si eres un niño de los 80, no hay posibilidad alguna de que no conozcas 'Galaga', la secuela de 'Galaxian' que llegó a los arcades en plena edad de oro de los mismos. No es raro, pues, que Tony Stark reconozca el juego a la primera cuando, en pleno cuartel de SHIELD, pilla a uno de los empleados perdiendo el tiempo con el clásico de Namco, añadiendo: "Ese tío está jugando 'Galaga'. Creyó que no nos daríamos cuenta, pero sí".

Lo curioso es que la frase no estaba en el guion original, sino que fue improvisada por Robert Downey Jr. en una de las tomas. Iba a quedar así, pero, como cuentan en los audiocomentarios, al montar la película se dieron cuenta de que el actor Warren Kale parecía especialmente misterioso mirando una pantalla, y decidieron, por CGI, poner el 'Galaga' delante de él, completando así el chiste del todo. ¡Después de todo, sí que estaba jugando!

Lo creas o no, la historia de este personaje continúa después de 'Los Vengadores', porque Joe Russo le contó su destino a Uproxx (reproducida aquí en CBR) tras 'Infinity War': "Desapareció en medio de una partida a 'Galaga'. Estaba a segundos de batir su propio récord. Se ha ido". Por suerte, como toda la humanidad, volvió tras 'Endgame'. ¿Quién sabe? Quizá volvamos a verle algún día. ¿Una serie propia, quizá? Cosas peores se han visto.

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