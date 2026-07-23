Esta película de Netflix basada en hechos reales es un thriller psicológico adictivo que evita convertir a su protagonista en un simple monstruo atroz

Netflix vuelve a sumergirnos en un caso real con una de las últimas películas que se acaban de colar entre lo más visto de Netflix. 'Elize: Sombras de una mujer' es un thriller brasileño que reconstruye la historia de Elize Matsunaga, la mujer que asesinó a su marido, descuartizó el cadáver y repartió los restos por una zona boscosa antes de confesar el crimen.

Basada en uno de los sucesos más mediáticos de Brasil, la película no pretende ser un simple relato policial, sino explorar qué llevó a su protagonista a cometer un acto tan extremo.

Empezamos por el final

Al igual que la docuserie basada en el mismo caso, la película comienza la narración cuando el asesinato ya se ha cometido. A partir de ahí, la narración retrocede para reconstruir los acontecimientos que llevaron hasta ese momento, revelando poco a poco la evolución de la relación entre Elize y su marido y las circunstancias que desembocaron en el crimen.

La gran pregunta que plantea la película es si Elize actuó por interés económico o por desesperación. Conocemos a una mujer que pasa de una vida humilde pero llena de ilusiones a sentirse completamente anulada dentro de un matrimonio en el que el dinero y el poder estaban del lado de su marido. Sin justificar el asesinato, la película nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones de control pueden empujar a una persona hasta el límite.

Y aquí, la actriz Lorena Comparato carga sobre sus hombros con el peso de la historia. Su trabajo consiste en mostrar las contradicciones de un personaje complejo, capaz de despertar empatía sin borrar la gravedad de los hechos.

Dirigido por Felipe Vellas, el largometraje parte de un caso real ampliamente documentado, pero apuesta por una reconstrucción a partir de la ficción y adopta, en gran medida, el punto de vista de su protagonista.

Esa decisión convierte la película en una experiencia mucho más emocional que la del documental y hace que el debate sobre la culpabilidad, la responsabilidad y las circunstancias del crimen siga siendo objeto de debate incluso después de que termine.

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