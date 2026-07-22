Christopher Nolan convirtió una de las pinturas más inquietantes de la historia del arte en el monstruo más aterrador de 'La Odisea': "Es una imagen horrible"

Christopher Nolan siempre ha demostrado que sus referencias van mucho más allá del cine, pero con 'La Odisea' ha llevado esa idea un paso más allá. Su adaptación del poema de Homero no solo reinterpreta el viaje de Odiseo con un espectacular despliegue técnico, sino que también se ha inspirado en una de las obras más inquietantes de la historia del arte español.

El director ha revelado que la construcción visual y emocional de Polifemo, el cíclope que se cruza en el camino del héroe interpretado por Matt Damon, no solo se inspira en la obra de Guillermo del Toro, sino que también nació a partir de 'Saturno devorando a su hijo', una de las célebres Pinturas Negras de Francisco de Goya.

El cine y la pintura se dan la mano

Durante el proceso de diseño de Polifemo, Nolan recurrió a una referencia muy concreta: 'Saturno devorando a su hijo'. El cineasta explicó que quería alejarse del monstruo clásico para crear una criatura que resultara incómoda.

"Una de las primeras cosas que le mostré fue un cuadro de Goya, una de las pinturas negras de Saturno devorando a sus hijos, y es una imagen horrible"

Para Nolan, el verdadero horror no está en el tamaño del cíclope ni en su violencia, sino en la forma en que actúa con absoluta normalidad. Bill Irwin interpreta a un Polifemo que arranca y devora marineros con la misma indiferencia con la que Saturno mutila a su hijo en la pintura de Goya.

"Una de las cosas realmente horribles de eso, de lo que hablamos mucho, es la vacuidad de la expresión, que esto no es un monstruo, nadie piensa que es un monstruo. Y eso es lo que lo hace más aterrador: que desde el punto de vista del monstruo, no es un monstruo"

El director cree que la clave del personaje está en su percepción del mundo. Para Polifemo, los seres humanos no son enemigos ni víctimas: simplemente son algo insignificante. "Para ellos somos irrelevantes y eso es lo que realmente da miedo", afirma.

La película también conserva la brutalidad con la que Homero describía al cíclope, aunque Nolan la potencia a través del imaginario de Goya. En la traducción de Emily Wilson, el episodio ya era especialmente gráfico:

"Saltando alto, extendió las manos hacia mis hombres, agarró a dos y los golpeó contra el suelo como cachorros, y el suelo quedó pringado de sesos. Los desgarró miembro a miembro para hacer su comida, luego los devoró como un león en las montañas, devorando carne, entrañas y huesos, sin dejar nada"

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