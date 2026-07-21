'El chiringuito' salta a Mediaset. El programa de Josep Pedrerol arranca nueva etapa en distinto canal el próximo mes de agosto

Se venía rumiando todo el fin de semana, prácticamente desde poco después que se supiera el final de toda una era de Josep Pedrerol asociado a Atresmedia pero no ha sido hasta hoy que se ha hecho oficial. 'El chiringuito', uno de los programas deportivos más virales de toda la televisión, saltará la próxima temporada a Mediaset.

Así lo han desvelado hace unas horas tanto el grupo de comunicación como las redes sociales del programa. Un anuncio que no se ha hecho esperar prácticamente nada, ya que el canal Mega emitió esta pasada madrugada la última entrega de 'El chiringuito de Jugones' en Atresmedia.

Telechiringuito

Ahora, con cambio de nombre pertinente, será a partir de la próxima temporada futbolística (que arranca a mediados del inminente mes de agosto) cuando volvamos a ver a Josep Pedrerol y la plana mayor de colaboradores del espacio deportivo. Así se deja ver en un clip en el que clamaban: "Nuevo logo, nuevo canal, misma hora, mismo Chiringuito".

En el comunicado, Pedrerol comenta:

«Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir.»

Desde Mediaset no aclaran fecha concreta para el estreno, aunque es de esperar que sea alrededor del 17 de agosto debido a que la primera jornada de la Primera división de la Liga se celebra el fin de semana del 14 al 16 de citado mes. Tampoco aclaran en qué canal se verá esta nueva etapa.

Si bien es cierto que Mediaset necesita replantearse completamente la programación de una Telecinco que no levanta cabeza, no creo que se les pase por la cabeza poner un programa diario como 'El chiringuito' en una franja de Late Night, normalmente consumida por los eternos realities. Otra opción es tirar por lo lógico, ya que el canal "homólogo" (en el sentido de tener estrategia de programación parecida) de Mega es Be Mad, por lo que sería la casa más natural.

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