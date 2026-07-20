El público dicta sentencia sobre 'La odisea' y afirma que la película de Christopher Nolan con Matt Damon es casi una obra maestra

Había mucha curiosidad por conocer la reacción del público hacia 'La odisea', la película épica de Christopher Nolan basada en el célebre poema épico de Homero. Pues bien, el consenso es que se trata de casi una obra maestra y que no hay ningún otro trabajo de su director mejor que esta aventura protagonizada por Matt Damon.

Además, aquí no puede hacerse la trampa de que opine gente que no la ha visto, ya sea para ensalzarla sin motivo o para dejarla por los huesos como resultado de una campaña de review bombing. Y es que en Cinemascore solamente pueden dar su opinión aquellos espectadores de Estados Unidos que han pasado por taquilla para ir a verla el día de su estreno.

La cuestión es que 'La odisea' ha conseguido una A en dicho servicio, lo cual supone la segunda valoración más alta posible. Se da además la particularidad de que no hay ni una película de Nolan que lograse una A+, por lo que empata con otros cuatro títulos en la lista de las mejores películas de su director según el público:

Las películas de Christopher Nolan de peor a mejor según el público

Obviamente, cada cual tendrá su criterio personal a la hora de ordenarlas, pero lo que sí deja esto claro es que está gustando mucho a los que ya han ido a verla. Eso suele traducirse en que luego se mantenga bastante bien en semanas venideras, por lo que a nadie debería sorprenderle que 'La odisea' pueda acabar superando los 1.000 millones de recaudación mundial -que solo en 3 días ya lleva la friolera de 264 millones-.

Por cierto, no me olvido de 'Following' y 'Memento', pero es que no se estrenaron en el número mínimo de cines necesario para que reciban una valoración en Cinemascore. Quizá la segunda podría haber dado algo de guerra al Top 5 actual, pero la primera no habría tenido ni la más mínima posibilidad.

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