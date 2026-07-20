Matt Damon, actor: "La mejor manera de estar en forma es ponerse una fecha límite, hace que cuides cada entrenamiento, cada comida y la recuperación"

Matt Damon se sometió a una preparación física muy exigente para interpretar a Odiseo en 'La Odisea', pero tiene claro que el verdadero reto no estuvo solo en la rutina de gimnasio. El actor tuvo que perder quince kilos, mantener una disciplina extrema durante meses y adaptarse a uno de los rodajes más exigentes de la carrera de Christopher Nolan.

Disciplina y sacrificio

En una entrevista con la BBC -cuyas declaraciones se recogen aquí-, Damon explicó cómo fue ese proceso, qué sacrificios hizo durante el rodaje y por qué trabajar con Nolan terminó pareciéndose más a una expedición que a una superproducción de Hollywood.

Para Matt Damon, el secreto para llegar en plena forma al rodaje no fue ningún entrenamiento milagroso, sino la constancia. El actor asegura que marcarse una fecha límite cambia por completo la forma de afrontar la preparación física.

"La mejor manera de estar en forma es ponerse una fecha límite. No hay nada como una fecha límite. Todo se convierte en un trabajo de 24 horas. Piensas constantemente en lo que comes, en el descanso que necesitas y en cada entrenamiento".

Aunque lleva años entrenando con regularidad desde su etapa en la saga 'Bourne', 'La Odisea' le obligó a exigirse incluso más. Damon siguió una planificación muy estricta de alimentación, descanso y ejercicio para perder hasta quince kilos antes del rodaje.

Pero esta exigencia no terminó cuando comenzaron las grabaciones. Christopher Nolan volvió a apostar por escenarios reales y efectos prácticos, lo que llevó al equipo a rodar en lugares como Grecia, Sicilia e Islandia. Para Damon, la magnitud de la producción fue algo que nunca había visto antes: "Es, con diferencia, la película más grande en la que he participado. Si ves mil personas en una batalla, es porque realmente hay mil personas allí. No hay pantallas verdes ni grandes efectos digitales".

Las jornadas también implicaban largas caminatas hasta las localizaciones cargando armaduras y parte del equipo. El actor recuerda que el primer día dejó que un miembro de vestuario transportara la suya, pero enseguida quiso corregir ese gesto: "Vi que todos los actores llevaban su propia armadura para que el equipo no tuviera que hacerlo y me sentí fatal. Le pedí disculpas y le dije que no volvería a pasar".

Ni siquiera la gastronomía italiana logró romper la disciplina. Durante el rodaje en la isla siciliana de Favignana, Damon tuvo que renunciar a la pasta, la pizza y otros platos locales mientras el resto del equipo disfrutaba de ellos. Aun así, el actor guarda un gran recuerdo de la experiencia gracias al ambiente creado por Christopher Nolan.

"Parece más una expedición que una película. No hay trato especial para nadie. Si tú estás mojado y pasando frío, él está a cinco metros de ti exactamente igual. Eso crea una sensación muy bonita de que todos remamos en la misma dirección"

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