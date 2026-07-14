Christopher Nolan, respondiendo al derrotismo de Matt Damon sobre 'La Odisea': "El cine es vital y esencial, y sigue transformándose"

Desgraciadamente, de un tiempo a esta parte no es tan normal que los rodajes cojan los bártulos y vayan de un sitio a otro para encontrar las mejores localizaciones para sus escenas. De hecho, cada vez más, lo normal es rodar los blockbusters con el famoso "The Volume", el sustituto de las pantallas verdes. Sin embargo, 'La Odisea' no se ha cortado un pelo en gastar sus 250 millones de dólares de presupuesto en irse a Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y los propios Estados Unidos para traer toda la épica posible a la gran pantalla.

This is the end, my friend

Esto, que debería ser motivo de celebración para muchos, ha sido utilizado por Matt Damon para mostrarse derrotista, afirmando en GQ que "Tuve una sensación nostálgica mientras la hacía, porque se parecía a las películas cuando empecé a trabajar. Y sé que eso se está yendo. Sabía que esta era la última oportunidad que iba a tener de hacer algo así... No creo que la gente vaya a tener los recursos para rodar películas de esta manera durante mucho tiempo más". Christopher Nolan, por su parte, ha respondido en The Telegraph pidiendo que se relaje un poquito.

Creo que sé a qué se refería, porque parece que hace mucho tiempo que nadie hacía una película como esta, de esta manera, en la que se recorre el mundo, se reúne un reparto de miles de personas y cosas por el estilo, pero hay un aspecto derrotista en verlo de esa manera con el que no estoy de acuerdo. Creo que el cine es vital y esencial, y sigue transformándose: contamos con todas estas nuevas y magníficas voces jóvenes en el cine, que hacen suyo este medio y lo hacen avanzar.

Es más: durante la misma entrevista, Nolan aprovecha para alabar 'Backrooms', que le sirve para reafirmarse en su visión del futuro cinematográfico. "Nunca me he creído los argumentos de que la capacidad de atención del público joven está demasiado agotada como para disfrutar de una epopeya griega de tres horas. Esas películas son tan misteriosas y reflexivas. Quiero decir, algunas partes de 'Backrooms' son como lo más enigmático de David Lynch. Y, sin embargo, a los jóvenes les encantan", sentencia.

Habrá que esperar hasta este viernes para saber si realmente el público ha apoyado la locura visual de Nolan o, por el contrario, se llevará una amarga decepción tras esperar el éxito seguro después de 'Oppenheimer'. Una cosa está clara: de pocas películas se ha hablado tanto últimamente.

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