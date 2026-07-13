Prime Video planta cara a 'La casa del dragón' con el estreno sorpresa de "la obra más cristiana desde Braveheart". Una miniserie que revisa el mito artúrico

Suele pasar, más a menudo de lo que podemos imaginar, que las grandes plataformas de streaming estrenen cosas sin apenas promoción pero que, en seguida, se colocan en el top de lo más visto. A menos a un nivel local. Es el caso de la que parece ser la gran apuesta de Prime Video para plantar cara este verano a 'La casa del dragón'. Y no, no es ni 'La rueda del tiempo' ni 'Los anillos de poder'.

Estrenada el pasado 26 de junio en la plataforma –algo más anunciado por su distribuidora que por Prime– 'The Pendragon Cycle: The Rise of the Merlin' está tildada por muchos como la 'Juego de tronos' cristiana tanto por la línea editorial de los que están detrás de la serie como porque en parte lidia con la cristianización de Gran Bretaña.

Druidas, atlantes y griales

Y es que la miniserie de siete episodios es un original de Daily Wire, el medio estadounidense de marcado carácter de derechas. De hecho, sus dos fundadores, Jeremy Boreing y Ben Shappiro son productores (y el primero creador y director) de esta adaptación. Por lo que, imagino, más de uno se acercó a la serie con la ceja alzada en signo de suspicacia y desconfianza.

Algo que se disipa en cuanto uno ve que es una serie de fantasía de corte bastante clásico. Y sin mucho más que ofrecer que una revisión de los mitos artúricos tal como desentrañó Stephen R. Lawhead en sus novelas.

Protagonizada por Tom Sharp como Merlím, Rose Reid como Charis, James Arden como Taliesin y Emree Franklin como Morgian, entre otros, 'The Pendragon Cycle' nos lleva a la Britania pos-romana con la historia de un legendario bardo y su hijo, al que la historia conocerá como Merlín en unos años en los que la amenaza sajona está presente y el cristianismo está ganando terreno.

Un factor cristiano o, al menos, de valores cristianos, del que está orgulloso su director, Jeremy Boreing, que no duda en comparar en ese sentido 'The Pendragon Cycle' con 'Braveheart'. El director, eso sí, matiza que se quiere separar del espacio de productoras como Angel Studios ya que, si bien considera que su obra es cristiana, no es "entretenimiento cristiano":

«No es el espacio en el que quiero operar. Creo que 'The Pendragon Cycle' es probablemente la mayor obra de entretenimiento cristiano mainstream desde 'Braveherar', pero no es una obra de entretenimiento cristiano. Diría que está repleta de mis valores, pero no es didáctica. Posee mi cristianismo y mis ideas políticas, pero no está definida por ello.»

Unas declaraciones que se ven como cierto intento de que se intente separar obra de artista; una serie de la plataforma que la produce. Algo que, en su estreno a principios de año, trajo algo de polémica: para muchos espectadores, una cosa es separar obra de artista, pero otra el pagar para verlo a una plataforma (DailyWire+) cuyos valores repudies o, al menos, no compartes.

Independientemente de las opiniones sobre hacia donde apuntan las luces guía de cada uno, si nos damos un paseo por el mundo de la crítica, vemos que deja bastante que desear. Sin ser un desastre, no termina de resaltar nada en ninguna de las webs habituales.

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