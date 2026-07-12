Una de las películas más bonitas de Studio Ghibli casi tuvo una secuela, pero Hayao Miyazaki se encontró con un obstáculo gordísimo: "No quería verla"

En toda la filmografía de Studio Ghibli tan solo hay una suerte de secuela, 'Haru en el reino de los gatos', un pequeño spin-off directo a video de la encantadora 'Susurros del corazón' de Yoshifumi Kondō. Muchas de las películas del estudio se prestan muy bien a segundas partes, y incluso Hayao Miyazaki lo ha intentado varias veces, desgraciadamente sin demasiado éxito.

Libertad, pero hasta aquí

Podríamos pensar que Miyazaki, al ser el director más veterano de Studio Ghibli y uno de sus fundadores, tendría manga ancha para hacer y deshacer como quisiera. 'Ponyo en el acantilado' es una de sus películas más encantadores (y personales), pero cuando Miyazaki quiso plantear la secuela, no le dejaron.

Como muchos otros directores, Miyazaki tuvo que pasar por el aro de producción, y cuando el productor Toshio Suzuki se plantó en contra de 'Ponyo 2', no tuvo más que aceptarlo.

"Quería hacer 'Ponyo 2', pero yo no quería verla", dijo Suzuki en 2016 en una entrevista con Nippon.com. "La verdad es que no hay más".

Miyazaki se lo había pasado pipa con Ponyo y Sosuke, pero se ve que Suzuki no veía más potencial para la historia y estirar más el chicle. Al fin y al cabo, el productor es un colaborador histórico de Miyazaki y uno de los principales apoyos del director, que valora muchísimo su opinión, así que decidió fiarse de su criterio.

Por suerte, la negativa de Suzuki no desanimó del todo a Miyazaki, que no tardó demasiado en meterse en su siguiente proyecto: 'El viento se levanta', una biografía del ingeniero Jiro Horikoshi con ciertos toques de fantasía. Después vendría 'El chico y la garza', que sacó a Miyazaki de su enésimo retiro, y ahora sabemos que está trabajando en una nueva película.

Algunos rumores apuntan a que podría tratarse de una secuela de 'Nausicaä del Valle del Viento'. Así que, quién sabe, quizás por fin se ha salido con la suya a la hora de hacer una secuela.

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