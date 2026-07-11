Disney sigue estirando los límites con sus remakes en acción real. Todavía me cuesta entender la necesidad de rehacer una película que solo tiene 10 años

Mientras el público no decida que ya ha tenido suficiente, Disney va a seguir estirando los límites de su estrategia de hacer remakes en acción real de sus clásicos animados. Incluso aunque ya se llegue al paroxismo de intentar dar nuevo aspecto o relevancia a una película de hace 10 años como puede ser ‘Vaiana’ (’Moana’).

Lanzarse al océano

La fabulosa y sensacional aventura marítima en clave musical de John Musker y Ron Clements para el estudio sigue siendo uno de sus fenómenos más queridos, y quizá de lo más imperecedero que ha protagonizado Dwayne Johnson. Una espléndida experiencia animada que sigue valiendo la pena rescatar en streaming a través de Disney+.

Vaiana pertenece a una tribu isleña que años atrás se atrevía a surcar los mares y lanzarse a la aventura. Ahora tratan de refugiarse para evitar la ira del mar y los demonios, por lo que los padres de Vaiana intentan disuadirla de navegar para intentar gobernar la isla como le corresponderá en el futuro. Pero para salvar a su pueblo tendrá que viajar más allá de donde alcanza la vista, encontrando el apoyo de un semidiós en el proceso.

La veteranía de dos fiables realizadores de clásicos para Disney como Musker y Clements dan ese toque tan clásico a lo que sigue siendo una película que lanza a Disney al futuro. Tenemos muchos elementos propios de las fórmulas noventeras, desde canciones hasta animales que hacen de comparsas divertidas a los protagonistas, y hasta un primer acto de tocar las emociones poniendo a miembros familiares en peligro.

Todo está puesto en su correcto lugar, impidiendo en ocasiones darle capacidad de imaginar con cierta libertad pero mayormente funcionando. Las canciones de Lin-Manuel Miranda consiguen proporcionar algo nuevo a la parte musical, con carisma propio y habilidad para presentar los anhelos de sus personajes.

El carisma de The Rock está bien empleado para hacer que su personaje sea pilar en la película, y el aspecto visual es todavía alucinante. Tanto, que cabe preguntarse que avance ha habido estos 10 años en CGI que lleve a pensar que pueda mejorarse con un remake mayormente digital. La respuesta, por desgracia, es que sabemos que no hay mejora, sólo espacio para decepcionar.

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