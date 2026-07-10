'Naruto' se merece su propio remake, y el nuevo corto de anime con la llegada de los ninjas de Konoha a PUBG me lo ha dejado bien clarito

El idilio entre el anime y los videojuegos viene de lejos, pero cada vez es más y más común encontrarnos colaboraciones entre los dos mundos. Ahora 'Naruto' ha revivido a lo grande gracias al battle royale multijugador 'PUBG: Battlegrounds' con un nuevo corto que demuestra todo el potencial que sigue teniendo la creación de Masashi Kishimoto.
Viene pidiéndolo
Ya sabemos que 'Naruto' tiene en marcha un pequeño "remake" para celebrar su 20 aniversario, con cuatro nuevos capítulos que nos recordarían algunos de los momentos más icónicos del anime. Aunque lo cierto es que desde 2023 no hemos tenido más noticias del proyecto, pero gracias a la colaboración entre 'PUBG: Battlegrounds' y 'Naruto' ahora queda claro que el anime necesita su propio remake a lo grande.
Este corto de dos minutos viene animado desde Studio Pierrot para anunciar la llegada de los personajes del anime al videojuego. Se trata de un evento crossover limitado que se celebra entre el 9 de julio y el 7 de septiembre, con escenarios, armas y otros elementos inspirados en la obra de Kishimoto.
El este corto tenemos a Naruto, Sakura, Sasuke, Kakashi y más personajes listos para entrar en acción, con una animación espectacular que se pone al nivel de los animes actuales más punteros. Y aunque 'Naruto' siga siendo un clásico que no pasa de moda, y que también continúa captando a los fans más pequeños, la cantidad de relleno del anime y la animación irregular hace que a muchos fans potenciales se les atragante el visionado.
Un remake del estilo de 'The One Piece', que apueste por un mejor ritmo y la eliminación del relleno, sería ideal para 'Naruto'... que necesita urgentemente reducir su número de capítulos. Studio Pierrot ya ha demostrado de miedo que puede revivir sus franquicias para medirse con los animes actuales, como está haciendo con 'Bleach'... recuperar a Naruto y compañía sería una apuesta infalible, que encima ya nos han demostrado lo bien que pueden llegar a lucir.
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