'Godzilla Minus Zero' ya tiene fecha de estreno y un nuevo tráiler que la sitúa como uno de los grandes bombazos del año

Ya han pasado tres años desde que la gente de Toho dio al lagarto gigante más célebre del cine el mejor 70 cumpleaños imaginable con su película japonesa de acción real número 30: la extraordinaria 'Godzilla: Minus One'. Una auténtica delicia tanto para amantes del kaiju-eiga como para neófitos que rompió fronteras al recaudar 116 millones de dólares en todo el mundo y, de paso, al alzar el Oscar a los mejores efectos visuales.

Vuelve la mejor versión de Godzilla

Con esto sobre la mesa es comprensible que, cuando se anunció hace dos años que su director Takashi Yamazaki volvería a ponerse tras las cámaras en una secuela, los devotos de la cinta de 2023 diésemos volteretas de alegría. Ahora, los motivos para festejar son aún mayores, porque 'Godzilla: Minus Zero' ya tiene fecha de estreno en España: el 6 de noviembre de este mismo año.

Pero ojo, porque la buena nueva no llega sola, sino que lo hace de la mano de un nuevo tráiler con una buena ración de acción e imágenes espectaculares que, rezando "Ya no hay vuelta atrás", nos muestra al a criatura titular rugiendo al cielo en medio de una tormenta mientras se prepara a lo que promete ser una batalla por todo lo alto contra una fuerza desconocida.

La escueta sinopsis oficial disponible por el momento reza tal que así:

Han pasado dos años desde la desesperada batalla que marcó los acontecimientos de Godzilla Minus One. Cuando la humanidad apenas empieza a recuperar la esperanza tras una paz conquistada con enorme sacrificio, una nueva y devastadora amenaza emerge para ponerlo todo en peligro.

'Godzilla: Minus Zero' contará de nuevo con Hidetaka Yosioka y Shikishima, que repetirán sus papeles como Noda y Ryunosuke Kamiki respectivamente, así como con Yuki Yamada o Kuranosuke Sasaki. Junto a ellos, el veterano e icónico Min Tanaka encabeza las nuevas incorporaciones al reparto dando vida a Kanji Murakami, un biólogo marcado por las profundas cicatrices psicológicas que le dejó la guerra y cuyo papel será clave en la historia.

Por lo pronto, mientras esperamos con ansia a que termine el verano y se acerque el 9 de noviembre, os dejo con el nuevo póster oficial de una 'Godzilla Minus Zero' que promete estar a la altura de su predecesora, lo cual son palabras mayores.

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