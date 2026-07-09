Solo tiene 6 episodios, está en Netflix y sus protagonistas la hacen irresistible. 'Verano del 36' es una mezcla fantástica de misterio y ficción histórica

En uno de los momentos más convulsos de la historia de Francia, cuatro mujeres se ven envueltas en el misterio de un asesinato. Esa es la premisa de 'Verano del 36', la nueva serie francesa de Netflix, que utiliza un crimen como punto de partida para construir un relato donde el drama, las diferencias de clase y los cambios sociales tienen tanto peso como la investigación en sí misma.

Como su propio título indica, la ficción está ambientada en el verano de 1936, cuando las vacaciones pagadas comenzaron a transformar la vida de millones de trabajadores en Francia.

Una aventurilla en la Riviera francesa

A simple vista, 'Verano del 36' parece una historia más sobre unas vacaciones en la playa, pero esa impresión se viene abajo pronto. La serie, compuesta por seis episodios de una hora, arranca con el asesinato de un fiscal en la Riviera Francesa durante el verano de 1936, un momento marcado por los profundos cambios sociales que vivía el país tras la llegada de las vacaciones pagadas para la clase trabajadora. Ese contexto no solo sirve como escenario, sino que impulsa buena parte de los conflictos que veremos.

El crimen termina juntando a cuatro mujeres que, en principio, no tienen relación entre sí. Y a medida que avanza la investigación, salen a la luz secretos, tensiones familiares, conflictos de todo tipo y diferencias de clase que complican aún más el caso. La serie apuesta por un relato coral en el que cada protagonista aporta una perspectiva distinta, construyendo una historia donde el misterio funciona tan bien como las relaciones que nacen entre ellas.

Uno de los mayores aciertos de 'Verano del 36' es cómo entrelaza los cambios sociales de la Francia de 1936 con la trama policial. La llegada masiva de nuevos turistas a la exclusiva Riviera altera el equilibrio entre la élite y la clase trabajadora, y esto genera tensiones que terminan influyendo directamente en la investigación. Después, la serie utiliza ese escenario para explorar temas como la desigualdad, la solidaridad femenina y los resentimientos acumulados durante años.

La recreación de la Francia de los años 30 es uno de los aspectos más destacados. La fotografía aprovecha al máximo los paisajes mediterráneos y el encanto de la Costa Azul, mientras que el diseño de producción, el vestuario y la ambientación transmiten autenticidad sin caer en el exceso. Ese contraste entre la belleza del entorno y la oscuridad del crimen refuerza constantemente el tono de la serie. Y ese equilibrio es estupendo.

Aunque la investigación introduce constantemente nuevos sospechosos y giros que mantienen nuestro interés, el desarrollo puede ser predecible para quienes consumen habitualmente este tipo de historias. Sin embargo, las protagonistas y la forma en que el crimen expone las desigualdades sociales consiguen que la serie mantenga el interés hasta el final.

'Verano del 36' no inventa nada nuevo, pero encuentra su identidad en el protagonismo de sus cuatro protagonistas y en la manera en que es capaz de combinar drama y misterio. Puede que el ritmo no convenza a todos, pero todo lo demás hace de esta producción francesa una propuesta muy atractivas para los que busquen un misterio que aporte algo más que solo resolver un asesinato.

La tenéis en Netflix.

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