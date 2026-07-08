30 películas al año, la nueva 'Parque Jurásico' y adiós a la ciencia ficción espacial. Así es el nuevo plan de Netflix para sus películas originales

En Netflix no suelen ser muy amigos de dar detalles claros sobre cuáles son sus objetivos a la hora de dar luz verde a unos proyectos o cancelar otros. Todo eso ha saltado por los aires gracias a The Insneider, donde se ha detallado el nuevo plan de futuro de Netflix para sus películas con una precisión totalmente inesperada.

El primer punto encaja con lo que la propia plataforma nos había prometido de hacer menos películas originales al año. El objetivo del equipo comandado por Dan Lin es que esa cifra baje hasta las 30 películas al año, sorprendiendo más el movimiento de descartar a directores que empiezan y que la prioridad sea trabajar con realizadores experimentados. Ahí se busca que la tasa de finalización suba lo máximo posible, pues esa es la métrica que realmente interesa a los ejecutivos de la plataforma y no la del supuesto número de visualizaciones.

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Además, Netflix está especialmente interesada en resucitar el cine de acción de los años 90 y principios de siglo. Se busca enfoques más realistas y que se potencie el suspense. Por el contrario, el cine de ciencia ficción espacial o los relatos de fantasía más densos van a ser prácticamente erradicados en beneficio de ciencia ficción realista que se sitúe en la Tierra. Vamos, que nada de más cosas al estilo 'Rebel Moon'.

Con el cine de terror sí habrá más margen, buscando alternarse proyectos de bajo coste que partan de ideas atractivas con producciones más caras en las que la presencia de alguna estrella de Hollywood sirva como gancho adicional de cara l público. Eso sí, los tiempos de quedarse las películas de terror descartadas por otras compañías han llegado a su fin.

Por otro lado, tanto las comedias como las comedias románticas van a ser muy importantes. Aquí vale desde vehículos para el lucimiento de su protagonista como las cintas lideradas por Adam Sandler hasta producciones más corales, con 'La boda de mi mejor amiga' como principal referente en ese punto. También se va a apostar por películas cómicas más dirigidas a un público concreto al estilo de 'Supersalidos', pero intentando siempre dejar el presupuesto por debajo de los 20 millones de dólares.

En lo referente a las comedias románticas, el plan del equipo supervisado por Jason Young es potenciar propuestas más irreverentes con modelos como 'Algo pasa con Mary' o 'Crazy Stupid Love'. Eso sí, también meten en el mismo barco a 'A todos los chicos de los que me enamoré', uno de los grandes éxitos de la plataforma.

El objetivo de todo esto es "crear la película favorita de alguien", por lo que es lógico que, por ejemplo, también busquen hacer una nueva franquicia al estilo 'Parque Jurásico' dentro del cine de aventuras. Tampoco se olvidan de las comedias más orientadas al público familiar como 'Señora Doubtfire', aunque a poder ser orientándolas a fiestas populares que sirvan como gancho adicional de cara al público.

Entre sus objetivos prioritarios también están hacer películas híbridas que mezclen animación en imagen real, cine de corte juvenil diferente a lo habitual al estilo 'Chronicle' o convencer a artistas de otros campos, como el mundo de la música, para aventurarse en la realización de películas familiares.

La verdad es que no suena nada mal, pero una cosa es proponerse algo y otra muy diferente lo que acabe llegando a la plataforma. Al menos sí que se percibe cierto intento en dejar de hacer tanta morralla, pero tampoco descarto que sigan haciéndola, aunque presentándola de forma más atractiva.

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