"Nunca había visto un nivel de profesionalismo así". Denzel Washington recomendó a este actor para un papel hace 5 años… y casi le valió un Oscar

Con un 7,3/10 en IMDb, 'Elvis' es uno de los biopics musicales más aclamados de los últimos años, ejemplo claro de cómo Hollywood ha convertido este género en una apuesta segura para el gran público. La película funcionó en taquilla, conectó con la audiencia y destacó por, entre otras cosas, la acertadísima elección de casting: confiar en Austin Butler para encarnar al el rey del rock and roll. Su interpretación no solo sostuvo el relato, sino que redefinió la figura del cantante para toda una nueva generación de espectadores. Pero, ¿sabías que su fichaje se lo debemos, en parte, a Denzel Washington?

"Lo que ha conseguido no es una imitación, es más"

Si bien Butler ya había demostrado su talento antes de que Baz Luhrmann iniciara el casting del filme, fue una llamada del dos veces ganador del Óscar la que inclinó definitivamente la balanza: Washington elogió la ética laboral del actor y dejó claro que era alguien en quien confiar. Pero mejor dejemos que lo explique. ¿Por qué acabó siendo el elegido tras buscar tan a fondo al hombre adecuado para el papel?

"Me encontró él a mí. Recibí una grabación en vídeo de un joven completamente emocionado interpretando 'Unchained Melody', y pensé: 'Vaya, ¿qué es esto? ¿Cómo está pasando algo así?'. Luego recibí una llamada de Denzel Washington, que me contactó de improviso. No conocía a Denzel. Y me dijo: 'Acabo de trabajar con este chico en teatro. Nunca he visto un nivel de profesionalismo como este'. En ese momento pensé: 'De acuerdo, tengo que verlo'. Sinceramente, lo puse a prueba de todas las maneras posibles, pero Butler vivió a Elvis Presley. Lo que ha conseguido no es una imitación, sino encarnar a Elvis hasta el punto de humanizarlo". (Vía Entertainment Weekly)

Es por eso que, cuando Butler subió al escenario del The Beverly Hilton en Beverly Hills para recoger el Globo de Oro a la Mejor Interpretación Masculina en un Drama, no quiso olvidarse de Washington y le dedicó estas palabras: "Tengo que agradecer a Denzel Washington. Denzel, gracias por tu amabilidad, gracias por tu generosidad al defenderme cuando no tenías por qué hacerlo. Te estaré agradecido por toda la eternidad". También estuvo nominado al Oscar que acabó llevándose Brendan Fraser.

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