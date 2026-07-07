Los productores de 'Spider-Man: Más allá del multiverso' aseguran que crear la película para IMAX está siendo duro. "Hay que hacer cosas que nunca se hayan hecho antes"

Cuando pensamos en una película filmada en IMAX o concebida con la idea ser proyectada en salas IMAX en mente, muchas personas suelen reducir el concepto a una relación de aspecto cuadrada y a una superficie de proyección gigantesca. No obstante, los entresijos de este tipo de producciones suelen ser mucho más complejos de lo que pueden aparentar, y cuando dejamos a un lado la acción real y pasamos a hablar de cine de animación, la cosa se complica aún más.

Dolor de cabeza tamaño IMAX

Esto lo han dejado claro cristalino Chris Miller y Phil Lord, familiarizados de sobra con el formato gracias a su magnífica 'Proyecto Salvación' y que se encuentran sumergidos en el proceso de gestación de 'Spider-Man: Más allá del multiverso' ('Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'), la tercera entrega de la fantástica saga de Miles Morales que sigue viva y coleando tres años después del estreno de su predecesora.

Durante una entrevista con Empire Online, el dúo dejó claro que animar para IMAX no es moco de pavo, comenzando por un Miller que señaló la resolución de la imagen como uno de los primeros elementos clave a tener en cuenta.

Estamos metidos de lleno en ello. De hecho, hoy vamos a la sede de IMAX para ver cómo se ve el metraje a gran escala y asegurarnos de que tiene la resolución necesaria para que quede espectacular.

Estamos trabajando sin descanso en la sala de montaje con el equipo, y todo está quedando muy bien. Es una película muy extensa y hay mucho por hacer. Hay que seguir haciendo cosas que nunca se hayan hecho antes. Eso es todo lo que hay que hacer. ¡Fácil!.

Lord, su compañero de fatigas, optó por jugar la carta del optimismo y centrarse en las bondades del trabajo colaborativo y de contar con un equipo de expertos con los que levantar el largometraje codo con codo.

Los detalles importan. Lo mejor de estas películas es que todos los miembros del equipo son muy buenos en lo que hacen. Así que te sientas ahí, te maravillas ante todos estos brillantes artistas, y luego tenemos la oportunidad de trabajar con estos grandes cineastas, sentarnos en una sala todo el día e intentar mejorar todo poco a poco juntos. Es muy divertido.

Esperemos que esta versión flower-power del proceso creativo de 'Beyond the Spider-Verse' sea cierta y no tenga demasiado que ver con el calvario que vivieron los animadores de 'Cruzando el Multiverso', cuyas condiciones laborales —incluyendo el crunch tan típico en la industria del videojuego— hicieron dimitir a 100 artistas. El 4 de junio del próximo 2027 veremos si los esfuerzos de Miller, Lord y todo su ejército de técnicos y creativos ha merecido la pena.

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