En unas horas llega a Netflix la serie que emocionó tanto a Spielberg que produjo un remake. Un canto a la vida que es lo mejor de la televisión adolescente

Para mí es, sin duda alguna una de las series juveniles imprescindibles del siglo XXI y mañana mismo se podrá disfrutar al completo en Netflix. Es obra de Albert Espinosa y sigue la vida de un grupo de chavales ingresados en la planta pediátrica de un hospital con diferentes patologías.

Basada en la novela del propio Espinosa, 'El mundo amarillo', 'Polseres Vermelles' (conocida en castellano como 'Pulseras rojas'), arrancaba con la llegada de Jordi al hospital, donde conoce a su compañero de cuarto, pronto sabemos que ambos tiene cáncer y forman un grupo de otros chicos y chicas con diferentes diagnósticos dispuestos a no dejar que la enfermedad les derrumbe el ánimo.

No estoy llorando

«La conmovedora historia que emocionó a Steven Spielberg» empezaban a rezar los clips con los que Antena 3 promocionó el estreno de la serie a nivel nacional (en abierto, que en el pago se vio antes en TNT) después de arrasar en la TV3 catalana. Frase que, aun cierta, no dejó de tener cierto aire de rimbombancia y enseguida causó algo de risa para los que ya teníamos la serie en nuestro radar y, además, nos dedicábamos a esto de hablar de series.

No es que no fuese cierto. 'Polseres Vermelles' es absolutamente emocionante y tierna. Pese a la tragedia propia de una serie con tal argumento, el guion y los chavales protagonistas (encarnados por Álex Monner, Igor Szpakowksi, Joana Vilapuig, Mikel Iglesias, Marc Balaguer y Nil Cardoner) se encargan de poner luz en la oscuridad y de dar un abrazo y aire de esperanza al espectador.

Esto, además, con una factura impecable. A nivel técnico a la serie no se le podía poner ni un pero. Al reparto infantil tampoco y el guion te atrapa desde el minuto uno en un oleaje de sensaciones. Algo que, como podéis imaginar, podía funcionar muy bien fuera de nuestras fronteras. Al igual que haría años después otra gran exportación catalana como fue 'Merlí', el público internacional se entregó a 'Pulseras Rojas'.

Con el ojo avizor para las bombas, a Steven Spielberg le gustó mucho 'Polseres Vermelles'. Tanto que compró a través de su productora los derechos de realizar un remake estadounidense. Un remake que, después de un primer intento con Marta Kauffman ('Friends') como creadora, recibiría en una segunda versión –esta vez con Margare Naglet acreditada en la creación– la luz verde.

De esta manera, 'Red Band Society' aterrizaría en la televisión estadounidense en septiembre de 2014. No duró mucho, ya que fue cancelada tras el final de su primera temporada.

Actualmente, 'Pulseras rojas' se puede ver al completo en Atresplayer y Filmin.

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