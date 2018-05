'Merlí' puede ser la próxima 'La casa de papel' como éxito internacional en Netflix

Desde que Netflix se expandió globalmente ofrece un caramelo más que goloso a las producciones locales con su distribución internacional. Lo estamos viendo con 'La casa de papel', cuya emisión en España no es que fuera precisamente discreta (de hecho tuvo una audiencia bastante digna) pero que Netflix la ha convertido en un fenómeno global hasta el punto de tener asegurada una nueva temporada para 2019.

Este panorama hace que nos preguntemos sobre cuál será la próxima serie que pueda tener una nueva vida gracias a Netflix... y un nombre (y título) se nos viene a la cabeza: 'Merlí', cuyas tres temporadas se pueden ver gracias a la plataforma.

'Merlí' es una serie que cuenta con un buen reparto y un gran guion y que, sobre todo, tuvo un éxito notable en TV3, demostrando que, a nivel de televisión autonómica, la catalana gana a las demás... e incluso puede competir a nivel estatal. Aunque su emisión en laSexta no fue todo lo boyante que se podría esperar.

Un éxito en Latinoamérica

Pero lo más interesante es ver que 'Merlí' también tiene un amplio seguimiento a nivel internacional. En Argentina ha tenido una gran acogida e incluso se ha llegado a ver la serie como un emblema de las recientes protestas del profesorado argentino.

Queda, quizá, algo lejos del ruido de 'La casa de Papel', pero es innegable que 'Merlí' se está convirtiendo en un fenómeno en Latinoamérica: en agregadores como TV Time supera otras series insignes como 'El Ministerio del Tiempo'.

Una breve paseo por las redes y te das cuenta de que la serie está haciendo mucho ruido. En Facebook 'Merlí' gana a 'La casa de papel' en número de visualizaciones de sus vídeos propios a pesar de que el perfil oficial tiene menos seguidores.

Desde que está en Netflix, ha experimentado un crecimiento del 213% en número de interacciones. Pero no solo los vídeos de Facebook, en Instagram han tenido una acogida especialmente buena tanto en número de visualizaciones como en comentarios.

Si nos centramos en el terreno de búsquedas apreciamos un disparo desde que Netflix estrenó la serie en su plataforma y, si obviamos los picos puntuales de las temporadas (el final tuvo una repercusión impresionante) nos encontramos con una clara tendencia ascendente.

Nota: He escogido para hacer la comparativa Argentina por ser bastante representativo de la tendencia global. La evolución de esta tendencia en otro países como México o Brasil, entre muchos otros, es muy similar.

Un par de datos para contextualizar el gráfico: 'Merlí' se estrena en TV3 en septiembre de 2015 y llega a Netflix en todo el mundo a comienzos de enero de 2017. El final de la serie se vió en Cataluña el pasado enero de 2018 y en el resto del mundo unas pocas semanas después (el 15 de febrero).

Una serie a la medida de Netflix

'Merlí' es una producción de TV3, la televisión autonómica catalana, creada y escrita por Héctor Lozano y dirigida por Eduard Cortés. La serie sigue la historia de Merlí Bergeron (Francesc Orella), un hombre de cincuenta años, divorciado, algo caradura e incluso maleducado que lleva un tiempo en paro.

Al principio de la serie vemos cómo se tendrá que hacer cargo de su hijo Bruno (David Solans), con el que casi no trata, ya que su ex mujer se va a trabajar a Italia. Merlí se convertirá entonces en profesor de filosofía de su instituto. Un profesor con sus propios métodos de enseñanza que convertirá la clase de Bruno en la de sus discípulos "peripatéticos" generando cierta polémica en el claustro de profesores.

Claro, uno ve esta sinopsis y piensa en 'El club de los poetas muertos' y tantas y tantas películas/series con argumentos similares. Y no voy a negar que algo de ello no tenga. Sin embargo, hay algo más ya que en 'Merlí' logran un gran equilibrio entre el drama adolescente/de instituto y un componente didáctico.

Así, los dramas cotidianos y adolescentes de los "peripatéticos" son revisados según el filósofo en el que se centra cada capítulo de la serie. Esto proporciona el hilo conductor y el poder tratar algo más profundamente todo tipo de temas que aparecen no solo durante la adolescencia sino también en la vida adulta. El amor, el sexo, la socialización, el consumo de alcohol y otras sustancias...

Pero, además, es una serie que invita a ser escépticos y pensar por nosotros mismos en multitud de cuestiones. Sobre todo, a cómo está planteada la educación de las nuevas generaciones, pero también quiere que nos fijemos en los mimbres de la sociedad.

'Merlí' no es lo que podamos decir una gran obra maestra televisiva, pero sí que es un muy buen drama adolescente que, además, hará las delicias a todo el que tenga un buen recuerdo de su profesor de filosofía y los debates en clase. O no al de filosofía, sino a ese que no tomaba a sus alumnos por tontos.

Una serie que tiene muchos ingredientes para el éxito y que, de hecho, tiene mucho de lo que Netflix pide en sus dramas adolescentes. Por tanto, tras su final en TV3, hay que estar ahora atentos por si el éxito en Netflix es tal que puede que nos encontremos con una renovación "no planeada".