Becky G pone nervioso a David Broncano al darle la vuelta a sus preguntas habituales en 'La revuelta'. "¿Quieres saber por qué?"

Becky G fue una de las invitadas de anoche en 'La revuelta' y comenzó la entrevista de manera inesperada. La cantante decidió arrancarse la tirita contestando de un buen principio las preguntas del sexo y del dinero, y le reveló al presentador que era para que no le pasara como a Natti Natasha.

"Nunca se le ha dado la vuelta"

Además del humorista Javier Coronas, Becky G también acudió a 'La revuelta', y ya desde el comienzo de la entrevista trastocó la dinámica del programa:

"¿Puedo ser muy honesta contigo? Quiero darle la revuelta a 'La revuelta'. Así que vamos a arrancar el show como usualmente lo acabas. Estaba un poquito nerviosa porque me ibas a preguntar por mis relaciones sexuales y sobre el dinero en el banco. Mejor decirlo ahorita".

David Broncano se quedó descolocado, al ver que la cantante californiana tenía esa prisa por contestar las preguntas habituales: "Estoy nervioso. Nunca se le ha dado la vuelta, nunca se ha dicho al principio". "¡Pues es 'La revuelta'!", le contestó ella, y él continuó: "¡Qué tía, cómo se anticipa!".

Como era de esperar, no es que Becky G quisiera hacerlo cuanto antes para contar cuánto dinero tenía en el banco ni cuántas relaciones sexuales había tenido en el último mes, sino porque traía la respuesta memorizada de casa para salirse un poco por la tangente: "Sobre mis relaciones sexuales, todo muy bien. Mejor quiero decir esto: el sexo es parte de la salud y soy sana como una manzana".

Broncano reconoció entre risas la relación entre sexo y salud. "Estamos podridos", apuntó Grison respecto a eso. "Sobre el dinero en el banco, me siento más rica que nunca en la vida. Las cosas van muy bien", respondió Becky G, con lo que Grison sí que coincidió esta vez: "Eso sí que es salud".

"¿Entonces no vas a dar ningún dato concreto, una cifra exacta?", le recriminó en broma Broncano, y Becky G le explico el motivo: "No. ¿Quieres saber por qué? Porque hace unos meses tenías (de invitada) a mi amiga Natti Natasha y salió embarazada, entonces... No quiero el baby sprinkle".

Una vez más, este "giro inesperado" planteó la duda de hasta qué punto siguen siendo necesarias estas preguntas (por aquello de que al final los invitados siempre logran evitar responderlas) y, de hecho, Javier Coronas propuso después una auténtica vuelta de tuerca para estas: sustituir la pregunta del sexo por "¿Qué es lo más valioso que has robado?".

