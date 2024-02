Las 10 mejores series de 2024... hasta ahora

Bueno, bueno, estoy seguro de que (aunque ya lo vierais venir) no os esperabais abrir la portada de Espinof un 31 de enero y toparos ya con el listado definitivo, con el ranking de los rankings de la televisión: las mejores series de 2024. Y es que este año no hemos querido esperar para recomendar ficciones (y no ficciones) televisivas... y le vamos a dar un giro.

Un "pero tiene truco" de manual porque hemos decidido hacer algo diferente en nuestra siempre cambiante lista. En vez de poner media docena de series a principios de año y después ir rellenando hasta tener una treintena (como la lista de 2023) este va a ser un top 10 que cambiará mes a mes. Series morirán, series vivirán y el universo DC Espinof no volverá a ser el mismo. Lo mismo con las mejores películas del año.

De esta manera, cada mes nos reuniremos en la Espinofinca que nos han pagado los famosos maletines y debatiremos amistosamente, y sin recurrir a amenazas legales, las series en emisión que más nos están gustando. Y entra todo. De hecho, a punto hemos estado de meter a la chimenea de Netflix (el gran hit de la temporada navideña) por lo pronto que hemos comenzado.

Y aquí otra novedad: este año no solo contamos series de estreno sino cuenta con que hayan estrenado un solo episodio este año en España, así no nos dejamos algunas joyas de emisión semanal que comenzaron a finales de 2023 y que suelen quedarse en ese limbo extraño en cada repaso del año.

Hablando de 2023, antes de repasar nuestro top 10 del año, recordad que podéis repasar nuestras grandes recomendaciones y las mejores series que estrenó Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney+ en 2023. Además, estas fueron nuestras miniseries, comedias, animes y series de terror favoritas.

Top 10 de series de 2024, edición enero

10: 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (Percy Jackson & The Olympians)

Creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg | Reparto: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri, etc.

Ahora es cuando decís que si estas son las mejores cómo serán las peores... pero os prometo que la nueva adaptación de la saga de fantasía juvenil merece bastante la pena. Una serie de aventuras con vocación de entretenimiento familiar y que tiene su mejor baza no solo en sus protagonistas sino en su construcción exquisita del mundo.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

9: 'The Curse'

Creada por Nathan Fielder y Benny Safdie | Reparto: Nathan Fielder, Benny Safdie y Emma Stone

La serie que ha turboflipado a Christopher Nolan y que nos anda gustando bastante en Espinof (pero quizás no tanto como al cineasta) es una nueva ida de olla de Nathan Fielder que se transforma en mitad sátira de docurrealities de casas, mitad exploración de cierto complejo de salvador blanco y privilegio.

Se puede ver en SkyShowtime | Crítica

8: 'Cristóbal Balenciaga'

Creada por Lourdes Iglesias et al. | Reparto: Alberto San Juan, Josean Bengoetxea, Cecilia Solaguren, Adam Quintero, etc.

Sofisticación (de época): la serie. El biopic del diseñador vasco ha entrado muy meritoriamente en este ranking gracias no solo a un diseño de producción excelente y un Alberto San Juan que se sale incluso con un personaje tan prudente en su modo de ser como fascinante.

Se puede ver en Disney+ | Crítica

7: 'A Sign of Affection' (Yubisake to Renren)

Guion de Yōko Yonaiyama | Dirigida por Yūta Murano

Uno de los primeros grandes animes del año es para la adaptación del manga supercuqui de suu Morishita. Un chica conoce chico con todos los ingredientes, química y tiras y aflojas necesarios para conquistarnos.

Se puede ver en Crunchyroll | Crítica

6: 'Bienvenidos al Wrexham' (Welcome to Wrexham) Temporada 2

Creada por Rob McElhenney y Ryan Reynolds

Una de las series que han entrado algo sobre la bocina gracias a su emisión semanal en España (su temporada 2 se empezó a emitirse en octubre y acaba de terminar a mediados de enero) es la temporada 2 de este documental sobre el club de fútbol galés desde el momento en el que Reynolds y McElhenney deciden hacerse con él.

Se puede ver en Disney+

5: 'Tragones y mazmorras' (Dungeon Meshi)

Escrita por Kimiko Ueno | Dirigida por Yoshihiro Miyajima

"... un mundo infernal". Perdón, tenía que hacer el chiste con la canción de la clásicas serie de dibujos en esta mezcla de buena dosis de fantasía rolera y otra de las grandes obsesiones japonesas: la buena comida. De hecho, debería estar prohibida verla en ayunas.

Se puede ver en Netflix | Crítica

4: 'The Lazarus Project' Temporada 2

Creada por Joe Barton | Reparto: Paapa Essiedu, Anjil Mohindra Tom Burke, etc.

¿Pero dónde está la buena ciencia ficción? Pues aquí la tenemos. Y es el el James Bond de bucles y paradojas temporales regresó con una magnífica temporada 2 que sube no solo la intensidad y la acción sino también su factor adictivo... menos mal que se está emitiendo de manera semanal porque pide maratón.

Se puede ver en AMC Selekt | Crítica

3: 'True Detective: Noche polar' (True Detective: Night Country)

Creada por Issa López | Reparto: Jodie Foster, Kali Reis, etc.

Comenzamos el podio y, la verdad, es la primera vez que creo realmente que 'True Detective' se lo merece (vale, siempre he sido un poco escéptico con la serie) porque la propuesta de esta temporada 4 me tiene absolutamente fascinado con su toque de nocturnidad sempiterna y sobrenaturalidad.

2: 'Los amos del aire' (Masters of the Air)

Creada por John Shiban y John Orloff | Reparto: Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, etc

Acaba de estrenarse y lo que prometía ser un gran espectáculo bélico, de momento, está cumpliendo. Es verdad que no le llega a la altura de la primera serie del tríptico ('Band of Brothers'), pero aun así es de altos vuelos. Y paro ya con los chistes de aviación porque tenemos que conocer el número 1.

Se puede ver en Apple TV+ | Crítica

1: 'Fargo' Temporada 5

Creada por Noah Hawley | Reparto: Juno Temple, Jon Hamm etc.

Y el puesto número 1 es para otra serie que si bien estrenó la temporada en noviembre, no ha sido hasta hace apenas unos días que hemos visto su resolución. Todo un regreso a las bases de lo que es o deja de ser la idea de 'Fargo' con una temporada con muchísimo que decir y unas actuaciones absolutamente soberbias.

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

Y hasta aquí el listado de este mes de enero y seguramente tengáis... opiniones. Así que ya sabéis que siempre nos podéis dejar vuestros comentarios sobre cuales han sido hasta el momento vuestras series favoritas de 2024.

En Espinof: