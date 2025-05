Ni la marcha de Ana Rosa ni 'La familia de la tele' han dado el golpe mortal a 'Tardear'. El futuro del sustituto de 'Sálvame' ya llevaba tiempo en peligro

En estos momentos, la conversación está centrada en el futuro de 'La familia de la tele' si continúa fracasando en audiencias como hasta ahora. En el caso de 'Tardear', podría parecer que su continuidad se vería comprometida desde que Ana Rosa Quintana lo dejó atrás, pero lo cierto es que sus audiencias llevan sin responder desde casi el comienzo del formato.

Problema de base

Cuando comenzó a emitirse 'Tardear' en 2024, de 17:10 a 19:50, cerró su primera tanda con 10,4% de share y 736.000 espectadores. Ya en ese momento, era una cifra que no estaba a la altura de lo que se esperaba del formato, pero Telecinco decidió seguir apostando por él, probando a mantenerlo en agosto y recortar un poco su duración.

El cambio no tuvo el efecto deseado, ya que esa segunda temporada se mantuvo en los mismo datos pero bajando en cuota (9,8%), hasta que concluyó con la marcha de Ana Rosa Quintana en enero de 2025, cuando Mediaset quiso replantearse su parrilla y reubicar a la presentadora de nuevo en franja de mañanas.

La jugada le salió bien por un lado, ya que consiguió despegar las audiencias en su horario matutino, pero no sucedió lo mismo en el caso de 'Tardear'. Su nueva etapa con Frank Blanco y Verónica Dulanto no cayó en picado tras la marcha de la presentadora, pero tampoco logró cambiar la tendencia decreciente durante el mes que duró su emisión (se redujo a 9,1% y 720.000), sobre todo si la comparamos con 'Y ahora Sonsoles', su competencia en esa franja, que suele superar sin problemas el 10% de cuota.

Fue entonces cuando la cadena decidió modificar su horario a la sobremesa, de 16:00 a 18:30, donde desde mayo compite contra 'La familia de la tele'. Teniendo en cuenta que 'Tardear' nació como reemplazo de 'Sálvame' tras su cancelación, era lógico pensar que el encontronazo entre ambos podría implicar que uno quitara audiencia al otro al apelar, hasta cierto punto, a un público similar.

No obstante, la llegada del programa de María Patiño no ha reducido de forma significativa los datos del de Blanco y Dulanto (si bien ha bajado a 9% y 720.000, antes arrojaba cifras levemente superiores). Es más, las audiencias de 'Tardear' parecen más rentables al compararlas con las del magacín de La 1, que agoniza en cuotas alrededor de 6-7%.

Así pues, actualmente no es que 'Tardear' sea un fracaso absoluto al competir en una franja donde lo más visto es la serie diaria 'Sueños de libertad' en Antena 3, pero su futuro sigue pendiendo de un hilo. Si bien al final la amenaza principal para el formato no ha sido ni perder a Ana Rosa como presentadora, ni la competencia contra 'La familia de la tele', ya que ninguno de los dos sucesos le ha dado la estocada mortal a su trayectoria.

El programa arrastra un problema más difícil de solucionar, y es que no ha conseguido conectar con las audiencias en sus casi dos años de emisión. El hecho de que Telecinco todavía no se haya pronunciado sobre su renovación (mientras sí ha renovado 'El diario de Jorge') y ciertos comentarios de su presentador no invitan a ser optimistas y contar con que el formato llegue a septiembre.

