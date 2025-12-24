'Avatar' a la española: cuando la película de James Cameron se coló por las buenas en La Sexta y en Telecinco

Los que no disfrutamos de 'Avatar' (casi con la misma pasión que los fans) siempre solemos caer en el mismo mantra: la falta de impacto cultural. ¿Cómo puede ser que una saga que ha recaudado 2000 millones de dólares por película apenas tenga productos derivados o impacto en la cultura pop? Más allá de un par de videojuegos que no funcionaron especialmente bien y de un par de novelas gráficas sin mayor recorrido, ¿por qué Pandora no tiene más tirón fuera del cine? Pues la respuesta, de manera inesperada, está en la televisión española de hace quince años.

Flipa, flipa, ¡a lo Pandora!

Antes de que John Wilson se acercara a un grupo de fans de 'Avatar' que trataban de aprender el Na'vi en un episodio fantástico de su documental para HBO, en España 'Qué vida más triste' ya había tocado el fenómeno tan solo unos meses después del estreno en cines entre "flipa flipas" y "toma tomas". Así es: un episodio de la temporada 4 de la serie de La Sexta pintó a Borja, Joseba, Agustín y Xabi de azul para hacerles vivir durante un rato en Pandora. Bueno, más o menos.

Para conseguir 15000 euros y que no les expropien el piso (sí, la crisis de la vivienda ya estaba ahí), Borja hace que Xabi cumpla el sueño de su vida y "viaje" a Pandora tras darle a beber cinco Nolotiles. Obviamente, Pandora es el salón de su casa con cuatro hierbajos: suficiente para que su amigo se lo crea, al menos hasta que quiere conocer a Neytiri (Joseba chapurreando palabras sin sentido) y, bueno, "conectar" con ella trenza en mano.

El episodio es, como todos los de 'Qué vida más triste', un reflejo fantástico de la picaresca española, y sus referencias a la película de James Cameron son desopilantes. Una maravilla de 2010 que permanece en YouTube para los restos. Flipa, flipa con Pandora. Sin embargo, La Sexta no fue la única que viajó hasta 'Avatar': en junio de 2014, uno de los programas más recordados de Telecinco, 'Mujeres y hombres y viceversa', decidió dar un paso hacia los Na'vi. Nadie entendió muy bien el motivo.

Avatar, a ligar

Puede que no recuerdes 'Mujeres y hombres y viceversa', que acuñó el término "tronista" y que era, básicamente, un show de ligoteo que, en aquel momento, creímos que era lo más bajo y esperpéntico a lo que iba a llegar la telebasura. Nos esperaban muchas sorpresas en tiempos venideros, como ahora sabemos. En todo caso, María, una de las solteras, se quedó sin saber qué hacer al ver que su nuevo pretendiente era un Na'vi. O, al menos, un señor disfrazado de Na'vi llamado Avatar. El muchacho le explicó a María que en su planeta bailaban reggaeton e incluso cantaban a Isabel Pantoja, algo que a Cameron se le ha pasado por alto hasta ahora.

Avatar aguantó en el programa hasta diciembre de 2014, donde se desveló que realmente se llamaba Iván Sánchez (y actualmente es profesor de instituto en Teruel, por cierto). Su presencia fue todo un éxito, pero nadie entendía muy bien por qué, de entre todas las películas, habían elegido 'Avatar' para enmascararle si habían pasado ya cinco años desde el estreno. A nadie le importó demasiado en Mediaset: el experimento fue tan bien que unos meses después presentaron a Avatarina, la versión femenina de Avatar, que en octubre dejó el programa, tras un par de citas con su homólogo Na'vi (besos con trenza incluidos), por causas personales.

Hay que tener en cuenta que la emisión de 'Avatar' unos meses antes en Telecinco había sido un bombazo que llegó al 32,1% de share, y en Mediaset parece que pretendieron hacer de la cadena "el hogar de Avatar". ¿Quién dijo que la cultura pop no había hecho ni caso a James Cameron? Desde luego, antes de afirmarlo nadie echó un vistazo en Basauri ni en los platós de tu cadena amiga. De aquí, pepitas de oro.

