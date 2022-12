Hay gente que todavía vive en Pandora: esta serie de HBO Max saca a la luz su vida, el aprendizaje del idioma Na'vi y el fanatismo loco por 'Avatar'

Con 'Avatar: el sentido del agua' a punto de estrenarse, ha vuelto el debate de siempre: ¿Ha tenido calado en la cultura pop o simplemente es un éxito de masas que no termina de permear? Los partidarios de que nadie se acuerda de ella exigen a los fans que les digan el nombre de un solo personaje, y aquellos recuerdan su influencia en el cine durante años. Lo de plantearse un mundo sin debates estériles, si eso, para otro momento.

Más aún cuando una pequeña serie documental de HBO Max ya solucionó el debate el año pasado, de una forma bastante definitoria y casi sin querer. Si no has descubierto a John Wilson y su 'How to', te vamos a dar la excusa perfecta para engancharte: un club de fans de 'Avatar' que mantiene viva la llama de la película y demuestra que, por marginal que sea, hay un fandom.

Feliz na'vidad

En el episodio 5 de la temporada 2, 'Cómo recordar tus sueños', John Wilson trata de desembarazarse de la no-ficción y el mundo racional en el que vive con la esperanza de poder recordar algo por las mañanas. Esto le lleva al sitio más inesperado posible (como suele ser habitual en estas fabulosas píldoras de comedia y documental): un club de fans de 'Avatar'.

En una tienda de cómics, John conoce a un fan de la película de James Cameron que le recomienda entrar en su página web: Kelutral, que ahora mismo reza "Prepárate para el retorno a Pandora. Aprende el lenguaje Na'vi". Ni corto ni perezoso, el documentalista va a una de sus reuniones en una salita de un hotel neoyorquino, comandada por una imagen a tamaño real de Cameron diciendo "Kaltxi". Que, para los no versados en Na'vi, significa "Hola".

En el hotel, seis personas hablan de 'Avatar', discuten en Na'vi, aprenden los fundamentos del lenguaje como si de quenya se tratara ("El adjetivo se coloca junto al sustantivo que describe por el orden de palabras flexible") y hasta comen comida morada en honor a la película. Pero si por algo destaca 'How to with John Wilson' es por encontrar las rarezas del mundo y nunca, jamás, reírse de ellas, sino tratarlas con el corazón y la empatía de las que otros programas carecen. Y así, este grupo de fans (y, podríamos decir al verles, inadaptados) encuentran redención.

La belleza de lo cotidiano en Pandora

Después de ver la película, eje central de la reunión en cuestión, los miembros del club empiezan a hablar sobre sus experiencias con 'Avatar' y es imposible no sentir simpatía por esta panda de absolutos fans enfermizos de la obra de James Cameron. Uno de ellos afirma que cada vez que la ve se deprime durante un par de semanas por su indefensión al saber que Pandora no existe. Otro, simplemente, baja la cabeza y ahoga traumas internos gracias a la película. Cómo y de qué manera, es algo que tendréis que descubrir por vuestra cuenta.

John Wilson, que podría ser un Javier Cárdenas americano, siempre tiende a abrazar las rarezas y tratarlas con delicadeza y amor antes que crear monstruos. 'How to with John Wilson' es el mejor programa actual, y el episodio de los fans que aún viven en Pandora es un buen ejemplo de por qué: sin ser empalagoso ni tener moraleja, con un humor sutil e inteligente, consigue que, en lugar de tener lástima, pena o mofa, lo único que sientas sean ganas de vivir algo con la intensidad de este grupo.

Pero esta historia tiene un epílogo: como siempre en Internet, nada bonito puede durar para siempre. Poco después de la emisión del episodio, salieron a la luz diferentes tuits tránsfobos del creador de Kelutral (tuits que no voy a reproducir aquí por motivos obvios). Los textos llegaron a Reddit y de ahí a la polémica general, en la que se enfrentaban miembros del colectivo LGTB de Kelutral con personas de otras asociaciones para el estudio del Na'vi. ¿Subirán su participación después del estreno de la secuela? Quién sabe. Solo espero que John Wilson esté ahí para corroborarlo.