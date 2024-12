Fracasó en cines, pero acaba de estrenarse en Max la controvertida película que muchos cineastas se están lanzando a reivindicar

En pos de la reivindicación reparatoria, cada vez es más estándar que una película ignorada en taquilla o vilipendiada reciba oleadas de comentarios en redes sociales que parten una lanza por ella justo cuando se lanza en formato digital o doméstico. Un proceso que cada vez se acerca más al “todo vale”, con gente saliendo en defensa de aquello que en un primer momento decidieron ignorar.

Sí que es cierto que hay órdagos que igual no son tan fáciles de valorar en unas primerísimas impresiones que cada vez se toman más como opiniones definitivas. No es raro que hasta los propios cineastas salgan en defensa de aquellos desafíos para el espectador que igual merecían no ser tan despreciados, sumándose a esta ola de justicieros cinéfilos. Aunque es complicado comprarles la batalla por ‘Joker: Folie à Deux’.

Un juicio demencial

Una secuela que parecía que no podía fallar, pero ha terminado siendo uno de los fracasos en taquilla de este 2024. Todd Phillips dirige un atrevimiento formal y discursivo en su addendum a ‘Joker’, con Joaquin Phoenix de nuevo interpretando al personaje de DC y con Lady Gaga sumándose como Harley Quinn. Ahora la película se puede ver en streaming a través de Max.

Apresado por sus crímenes en el programa de televisión de máxima audiencia y en la ciudad de Gotham, Arthur Fleck espera su juicio. Durante su desoladora estancia en el asilo de Arkham conoce a alguien especial, alguien que parece entenderle. Ese alguien es su posible amor verdadero, que le anima a abrazar por completo su verdadero yo.

En este proceso de fantasía, Phillips decide recurrir a la historia del cine musical con referencias tan marcadas como las que hizo a Martin Scorsese en la primera película. Una manera de meternos en los delirios que experimenta el protagonista que busca también alienar a los fans más tóxicos de la cinta original, aunque tiene mejor teoría que resultados.

‘Joker: Folie à Deux’: una locura perdida

El objetivo es claro: volver a examinar los hechos sucedidos en la historia y tratar de replicar tanto a los más críticos con su película, que la expusieron como una cinta tóxica, y hasta los fans más peliagudos. Phillips, que como buen miembro de la descontenta generación X que es, se revela contra su propio éxito para intentar exponer de manera más obvia sus argumentos, sin importar a quien quiere desafiar.

Es un arrojo que sin duda cineastas como Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino o John Waters han apreciado, pero se queda un poco en rabieta sin objetivo claro. Sus momentos más interesantes parten de sus amagos hacia el cine judicial, quedando el drama psicológico y los números musicales como unas digresiones innecesarias que hace de ‘Folie à deux’ un claro caso de “excusatio non petita”, terminando por exponer tanto a cineasta y a actor protagonista en sus peores facetas.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de superhéroes de la década