"Le dice 'que os jodan' a los frikis de los cómics". Quentin Tarantino ha salido encantado 'Joker 2' y compara a Todd Phillips con el villano de DC

Quentin Tarantino nunca ha destacado, precisamente, por callarse lo que piensa. Sus declaraciones han sido siempre incendiarias, desde sus inicios, y han marcado una hemeroteca repleta de citas célebres que ya querrían muchísimas estrellas underground. La última es que ha visto 'Joker: Folie á deux'. Y, para sorpresa de todos los que la vieron y la aborrecieron a muerte... le ha encantado.

Con mucho tino el Tarantino

Ha sido en el podcast de Bret Easton Ellis donde ha hablado de la pericia de Todd Phillips en la dirección y de la calidad de la película en sí: "De verdad, de verdad, me gustó, de verdad. Mucho. Tremendamente, y ya fui a verla esperando quedarme impresionado por la dirección. Pero creí que iba a ser un ejercicio intelectual gigante que no funcionaría como una película pero la apreciaría por lo que es". A eso se le llama tener expectativas claras.

Y soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no termina de funcionar como película o que es un desastre gigantesco a algunos niveles. Pero 'Joker: Folie á deux' no me parece un ejercicio intelectual. Realmente me atrapó. Me gustaron de verdad las secuencias musicales. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores resultaban. Me descubrí escuchando la letra de 'For once in my life' de una manera que jamás había hecho.

De hecho, después de decir que Joaquin Phoenix hace "una de las mejores interpretaciones que he visto en mi vida", la compara con una película suya: "Igual que la primera le debía a 'Taxi Driver', esta parece que le debe la hostia a 'Asesinos natos', que yo escribí. Esa es la 'Asesinos natos' que hubiera soñado con ver. Como el tío que creó a Mickey y Mallory, he adorado lo que han hecho con ello, la dirección que han tomado. Quiero decir, toda la película es el sueño febril de Mickey Knox". Además, el director destaca lo cómica que le pareció, a pesar de que no todo el mundo comparta su punto de vista ("la vi en un cine IMAX casi vacío y pude reírme sin molestar a nadie. Sé que me río en escenas con las que otras personas jamás lo harían") y nos descubre que tiene una visión un tanto peculiar de la película en sí.

Joker dirigió la película. El concepto al completo, incluso gastar el dinero del estudio. Lo está gastando como el Joker lo haría, ¿verdad? Y entonces su gran regalo sorpresa -¡Ja já!-, el muñeco dentro de la caja, cuando te ofrece darte la mano y tiene un zumbador que te dispara con 10.000 voltios... son los frikis de los cómics. Le está diciendo "que os jodan" a todos ellos. Le está diciendo "que os jodan" a todo el público de la película. Le está diciendo "que os jodan" a todo Hollywood. Le está diciendo "que os jodan" a cualquiera que tenga acciones en DC y Warner Brothers. Y Todd Phillips es Joker. Una película hecha por Joker, eso es lo que es. Él es Joker.

