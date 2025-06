El anime de 'The Apothecary Diaries' ya nos ha spoileado un detalle sobre el futuro de Jinshi, pero solo lo han cazado los fans de la novela ligera

Aún nos queda esperar un poquito más para el siguiente capítulo de e 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España), porque ya sabemos que esta semana no hay capítulo y la emisión se retrasa unos días más.

Estamos en un punto interesantísimo de la historia y nos vamos acercando cada vez más al final de esta segunda temporada, pero ya hemos visto algún que otro guiño al futuro de la serie que tan solo los fans de la novela ligera ya han cazado.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers menores de las novelas ligeras de 'Los diarios de la boticaria'

El diablo está en los detalles

Antes de ser un anime y un manga de éxito, 'Los diarios de la boticaria' fue primero una novela escrita por Natsu Hyuuga y luego una novela ligera, un tipo de publicación que combina texto e ilustraciones y que está pensado para una lectura rápida.

Y mientras que el anime apenas ha adaptado hasta la trama del cuarto volumen de las novelas ligeras de 'Los diarios de la boticaria', la publicación ya acumula hasta 16 volúmenes. Vamos, que los que siguen la historia en este formato saben que hay muchísimo tema por delante y van con mil ojos puestos en el anime a futuros guiños.

Desde OLM no les están decepcionando con su adaptación a anime de 'Los diarios de la boticaria', y un detalle minúsculo ha sorprendido a los fans: la futura cicatriz de Jinshi. En estos últimos capítulos Jinshi ha tenido un desarrollo tremendo para revelar su auténtica identidad, y en un momento concreto se le puede ver con su armadura principesca y algo afectado, con un único pelo que se sale de su sitio.

Esto puede parecer un simple detallito de animación para lucir el movimiento del pelo en animación. Pero tal y como han cazado los fans de la novela ligera, este único cabello se encuentra en la posición justa en la que Jinshi tendrá una cicatriz más adelante, en el cuarto volumen de las novelas ligeras y que quizás lleguemos a ver en el anime dentro de poco.

Así que desde OLM se han marcado un pequeño "foreshadowing" muy sutil, pero que los fans más avispados han cazado y les deja unas miguitas muy satisfactorias. Y ya de paso muestra que los creadores del anime han ido con mucho cuidado para estudiar el material original de las novelas ligeras, lo que quizás signifique que empiecen a tomarlas como referencia definitiva de cara al futuro de la serie.

No es la primera vez que 'Los diarios de la boticaria' anticipa eventos futuros, o giros que aún está por llegar. Hemos tenido muchos comentarios sobre el interés de Maomao en la droga de la resurrección, guiños a la verdadera identidad de Jinshi o ciertos detalles que no cuadraban sobre Loulan y Shisui, demostrando el cuidado con el que el anime ha ido tejiendo todos los capítulos.

