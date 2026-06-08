'Super Mario Galaxy' se acaba de convertir en la primera película de 2026 que supera los 1000 millones en taquilla. Pese al éxito, no es lo que esperaban en Nintendo

Que la taquilla y la calidad no van unidos es algo que se hace obvio en cuanto se echa un vistazo a las 61 películas que han alcanzado los 1000 millones en la taquilla mundial y donde se entremezclan joyas como 'Toy Story 3' y 'Parque Jurásico' con otras más cuestionables como 'Star Wars, episodio IX: El ascenso de Skywalker', 'Frozen II' o 'Jurassic World: Dominion'. Ahora, una nueva cinta firma con letras doradas en el olimpo de Hollywood y se convierte en la primera de 2026 en superar la cifra a la que todas aspiran.

Un éxito galáctico

Reconozco que tenía serias dudas sobre si 'Super Mario Galaxy' conseguiría ganar 1000 millones o se quedaría a las puertas, renqueando como estaba las últimas semanas. Sin embargo, tras 10 semanas en taquilla, tal y como vemos en BoxOfficeMojo, por fin lo ha conseguido, sumando 428,5 millones en Estados Unidos y 571,5 en el resto del mundo. Y, a estas alturas, no parece que vaya a conseguir mucho más que lo que ya ha rascado, una cifra que a Illumination y Nintendo debería alegrarles solo a medias.

Al fin y al cabo, nunca es buena noticia que una secuela recaude menos que la película original, y 'Super Mario Bros', en 2023, acumuló 1360 millones de dólares. Por mucho que el presupuesto de esta segunda parte haya sido tan solo de 110 millones, es inevitable que el resultado resulte un poquito amargo y de para cierta reflexión de cara a la tercera entrega. 1000 millones, sí, pero.

Con total seguridad viendo su progresión, la siguiente en llegar a esta lista será 'Michael', que ya suma 888 millones de dólares en todo el mundo, está a punto de vencer a 'Bohemian Rhapsody' y acabará superando la barrera. Tras ella, este año, solo hay unas pocas que tienen, a priori, los 1000 millones asegurados, como 'Toy Story 5', 'Spider-man: Brand New Day', 'Vengadores: Doomsday' o el remake en acción real de 'Vaiana'. Pero en un año como este, que solo da sorpresas, habrá que ver quién acaba acompañando a Mario en su periplo por el éxito absoluto. ¡Mamma mía!

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