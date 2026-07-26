El creador de 'The Big Bang Theory' explica el origen de 'Stuart no consigue salvar al universo': "A nadie le gustó la idea"

Cuando uno de los mayores productores creativos de la televisión tiene una idea, normalmente la gente le escucha. O eso creíamos. Y es que Chuck Lorre, responsable de algunas de las comedias más vistas de este siglo ('Dos hombres y medio' y 'The Big Bang Theory', entre otras) reconoce que no lo tuvo tan fácil a la hora de vender la idea para el nuevo spin-off de la sitcom protagonizada por Sheldon y compañía.

En lo que la serie original iba acabando, a Lorre se le ocurrió una idea para un spin-off. 'El joven Sheldon' ya estaba en antena por aquel entonces pero de algún modo, Lorre quería hacer algo completamente distinto y original, que cogiese a un personaje relativamente secundario y lo convirtiese en un héroe: 'Stuart no consigue salvar al universo'.

El spin-off que nadie quería

«Todo el mundo quería un spin-off», comenta Chuck Lorre hablando con Variety. Pero él no estaba dispuesto a hacerlo con los protagonistas de 'The Big Bang Theory' y quiso pensar de manera algo más original, buscando algo diferente:

«Tuve esta extraña idea de que había un portal en la trastienda de la tienda de cómics que llevaba a otras dimensiones y que Stuart, interpretado por Kevin Sussman, podría liderarnos en una mezcla de comedia de ciencia ficción y aventuras de acción. A nadie le gustó la idea.»

Afortunadamente, no se rindió. Dejó la idea en un estante en lo que se dedicaba a otras series como 'El método Kominsky'. Pero tampoco se olvidaba de ella: durante la pandemia contactó con Zak Penn, responsable de la que probablemente sea la mejor versión apócrifa de X-Men, 'Alphas', que vio potencial.

Por otro lado, el cocreador de 'The Big Bang Theory' Bill Prady es fan confeso de los episodios de 'Star Trek' donde se ponen más cómicos, por lo que entre los tres comenzaron a trabajar en una propuesta que pudiera atraer a Warner Bros. Y lo lograron. Tanto que hasta a Lorre le sorprendió que aceptasen tras el no inicial.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026