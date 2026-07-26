Deadpool irrumpe en plena presentación de 'Vengadores: Doomsday' pidiendo un papel en la película. "¿Cuándo empezáis a grabar?"

No se puede decir que la presentación de 'Vengadores: Doomsday' en la Comic-Con de San Diego estuviera llena de sorpresas. El camino fue más o menos el esperado: todos los actores subieron al escenario (con el añadido de Hayley Atwell como Peggy Carter), se hablaron de algunas tramas de la película y se presentó algo de metraje exclusivo para el Hall H. Un regalo para los fans, pero sin dar vueltas de campana, vaya. Hasta que llegó Deadpool.

Veo todo en blanco y negro

Un Deadpool con un traje totalmente diferente al que nos tiene acostumbrados el personaje: Ryan Reynolds, entre el público, apareció embutido en una versión en blanco y negro que en los cómics llevó en su etapa en Fuerza-X. Tras explicar que era un cosplayer cualquiera, preguntó a Paul Rudd "¿Dónde está Thor y por qué estaba llorando?", haciendo referencia a la famosa escena de 'Deadpool y Lobezno'.

"¿Era un fan del Wrexham?", contestó Rudd, haciendo referencia al equipo de fútbol de Reynolds y Rob McElhenney que este año quedó séptimo en la clasificación de la liga (de segunda división). "Esta parece una manera asquerosamente cara de anunciar una película. ¿Cuándo empezáis a grabar?", preguntó el Mercenario Bocazas, antes de que Robert Downey Jr le respondiera "Ya está hecha, bro. Mira alrededor. ¿Te has dado un golpe en la cabeza?".

Deadpool aprovechó para pedir un papel, aunque los rumores dicen que, efectivamente, ya está en la película (y su secuela) y Marvel se lo está guarando como sorpresa: "Ya veo. ¿No hay rodaje adicional, no hay excedentes, costes de rodaje, quizá añadidos de última hora? No hay más preguntas. Happy Hogan, coge el Audi. Nos vamos". Reynolds salió así del Hall H, prometiendo que Deadpool seguirá formando parte del UCM y, muy probablemente, de las próximas 'Vengadores'. A su manera, claro está.

Foto | Getty Images

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