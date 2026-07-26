Tenemos oficialmente nuevo Black Panther. Ryan Coogler ha presentado al hijo de T'Challa y la fecha de estreno de la tercera parte de la saga de Marvel

Por mucho que Marvel haya anunciado que 'Secret Wars' va a suponer un reinicio para la franquicia, eso no quiere decir que vaya a dar de lado a los personajes icónicos que tanto rendimiento económico le han dado en taquilla. Después de que entre las dos 'Black Panther' se recaudaran más de 2.200 millones en taquilla, ¿cómo no iban a volver con una tercera parte, esta vez con un nuevo T'Challa?

No sé por qué se desespera, entra en modo acción, como una pantera

En la Comic-Con de este año, donde solo se han presentado dos nuevos proyectos (este y 'Ghost Rider'), Marvel Studios cerró su presentación anunciando 'Black Panther III', que se estrenará el 15 de diciembre de 2028, seis años después de la segunda parte. Aunque ahí se anunció a la Shuri de Letitia Wright como la nueva Pantera Negra, ahora todo apunta a que será el hijo de T'Challa (T'Challa II) quien coja el manto de su padre.

Este T'Challa II, que en 'Black Panther: Wakanda Forever' aparecía justo al final como un niño, ahora estará interpretado por David Jonsson ('La larga marcha', 'Alien: Romulus'), un actor de 32 años, lo que sugiere que habrá un salto temporal o un pifostio de algún tipo tras 'Secret Wars'. El personaje no existe en los cómics del universo 616, así que no hay manera de predecir su comportamiento... o si, simplemente, es una manera de continuar con la historia prevista pero sin Chadwick Boseman.

La película estará dirigida una vez más por Ryan Coogler, henchido tras el exitazo de 'Los Pecadores', que subió al escenario junto a Jonsson y Letitia Wright. "Quiero dar muchas gracias a Ryan, a Kevin, a esta increíble familia a la que he tenido el honor, el privilegio y la bendición de unirme", afirmó el actor, dando así su primer paso hacia el Olimpo de Marvel. Con Coogler al frente es como para fiarse ciegamente.

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