Los votantes de los Óscar encumbran a 'La odisea' como la favorita a ganar el premio a mejor película: "Buena suerte al resto de estrenos del año"

Christopher Nolan está arrasando de nuevo con 'La odisea', una película aclamada por el público que además está logrando unos datos en taquilla buenísimos. Lo último que falta para coronar del todo su éxito es triunfar en los próximos Óscar, pero es que todo empieza a apuntar en esa dirección, pues la Academia de Hollywood ya ha organizado el primer pase para votantes.

El primer pase para académicos tuvo lugar en el Teatro Samuel Goldwyn de Los Angeles, al cual acudieron unos 1.000 votantes, pues la sala estaba prácticamente llena. Eso ya deja claro el interés que ha despertado 'La odisea', pero es que además las reacciones hechas de forma anónima por los allí presentes indican un entusiasmo casi generalizado.

"El cineasta por excelencia de nuestro tiempo"

En Variety se recogen algunas de esas primeras valoraciones, donde un votante verano señala sobre Christopher Nolan que "es el cineasta por excelencia de nuestro tiempo" o que hasta entonces "no creía que nada pudiera superar a Oppenheimer".

Por su parte, el que ponía más pegas al resultado final no dejaba de alabarla, pues señalaba que "Me pareció espectacular. Un poco larga, pero de una magnitud impresionante". Ojalá la crítica más negativa que pudiera recibir una película fuera algo así.

Además, un actor con derecho a voto en los Óscar asegura que 'La odisea' "es como el partido de las estrellas de la NBA, pero en el mundo de la actuación. Matt [Damon], los dos Johns [Bernthal y Leguizamo], Rob [Pattinson] y Anne [Hathaway] estuvieron increíbles. 'Buena suerte al resto de estrenos y a los que tenemos películas este año!".

Por su parte, otro miembro de la Academia quiso hacer especial hincapié en el buen trabajo realizado por Damon: "Me emocioné muchísimo cuando él escucha las sirenas y cuando acaricia a su precioso perro. Creo que Matt tiene que ganar el Oscar. Tiene que ganarlo".

Obviamente, todavía queda mucho año por delante, por lo que llegarán más películas con fuertes credenciales al Óscar, pero 'La odisea' ha pegado tan fuerte que va a ser difícil superarla. No olvidemos que eso fue también lo que pasó hace apenas tres años con 'Oppenheimer', la cual acabó llevándose 7 estatuillas, incluyendo la reservada a mejor película del año.

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