"Estoy muy orgulloso de ella". Christopher Nolan cree que es la película más infravalorada de su carrera, y uno de sus trabajos más personales

Lo más cerca que existe actualmente a un director estrella en Hollywood es Christopher Nolan. Es cierto que 'Tenet' pinchó en taquilla, pero antes encadenó varias grandes éxitos y ha retomado esa senda con sus dos últimos trabajos, 'Oppenheimer', ganadora de 7 Oscars, y ahora 'La Odisea', que arrasa en cines. Sin embargo, echando un vistazo a su filmografía, hay un título que rara vez aparece en los primeros puestos de listas sobre el director, y curiosamente es uno del que Nolan se siente especialmente orgulloso.

"Creo que de todas mis películas es la más infravalorada"

La película que suele pasarse por alto dentro de su filmografía es 'Insomnio' (2002), su primera producción para un gran estudio de Hollywood tras 'Memento' (2000). Se trata de un remake de un largometraje noruego de 1997 protagonizado por Stellan Skarsgård, y el propio Nolan cree que ese detalle pudo afectar al hecho de que su trabajo esté tan infravalorado.

"Estoy muy orgulloso de ella", comentó Christopher Nolan, según se puede leer en 'The Nolan Variations'. "Creo que de todas mis películas es la más infravalorada. La gente suele decir: 'No es tan interesante o personal como Memento'. Pero hay un motivo para ello. Es un guion que escribió otra persona y el remake de otra película. La realidad es que se trata de una de mis películas personales en lo referente a lo que supuso hacerla."

"Fue mi primera película de estudio, rodando en exteriores y era la primera vez que trabajaba con grandes estrellas de cine. Hacerla fue una experiencia que me marcó y todo vuelve a mí cada vez que la veo. De todas las películas que he hecho, es la que adscribe al género que estaba intentando hacer, no intenta desafiarlo y eso es lo que gente ha acabado esperando de las otras películas que he hecho. Pero creo que aguanta muy bien."

De hecho, Christopher Nolan también desveló que "de vez en cuando me encuentro con otros cineastas e 'Insomnio' es la película de la que están más interesados en hablar". Teniendo en cuenta todo esto, es lógico que esté muy orgulloso de ella, aunque también es cierto que no cuesta entender los motivos por los que acaba siendo dejada un poco de lado por muchos de los seguidores de su cine.

Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank dieron vida a los tres grandes protagonistas de 'Insomnio', película que también supuso el inicio de su relación profesional con Warner, que se extendió durante dos décadas. Después de 'Insomnio', el estudio le confió el reto de 'Batman Begins' (2005) y la carrera de Nolan terminó de despegar gracias al superhéroe de DC.

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