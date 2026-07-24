Vuelve a los cines una de las mejores películas de Hayao Miyazaki, que hace una fantasía especial para todos los que se dedican a crear

Los últimos años se están recuperando muchos clásicos del Studio Ghibli aprovechando tanto la expansión internacional del estudio a través de acuerdos de streaming como la reapreciación del maestro Hayao Miyazaki a raíz de su última película. Ya estamos en el punto donde hasta las joyas menos reivindicadas de su filmografía como ‘Nicky, la aprendiz de bruja’ (’Majo no takkyûbin’) están regresando a las pantallas.

Aprender a hechizar y a trabajar

Esta espléndida película de fantasía va a hacer su regreso a las salas de cine de España en su versión remasterizada, dando nuevo fulgor 27 años después a una de las mejores películas de Miyazaki y del estudio que cambió el anime. Una maravilla que también se puede ver en streaming a través de Netflix.

Como parte de su rito de maduración para convertirse en bruja de pleno derecho, la joven Nicky abandona su hogar secreto y se dirige a la ciudad con su escoba mágica y su gato para intentar valerse por sí misma. Allí iniciará un negocio de mensajería aprovechando su capacidad para volar, aunque su salto a la vida profesional hará mella en sus poderes.

La determinación de Nicky por convertir su gran talento y pasión en su modo de ganarse el jornal o sostener un negocio profesional tiene una serie de matices agridulces mucho más maduros que otras fantasías del director. El agotamiento de estar dedicándose a lo que teóricamente uno adora acaba siendo el núcleo que enriquece la película.

Estos matices de la historia fueron intencionados, ya que Miyazaki quería mostrar que veía la dedicación y también el agotamiento de los animadores que trabajan en el estudio con una compleja aventura sobre trabajar en lo que amas. Es por ello que es también una de las películas que más habla a cualquiera que se dedica al arte o lo creativo.

Es por supuesto algo que influye en cualquiera que ama lo cinematográfico o se dedica en cierto modo a él. Ahora que regresa a las salas, es también una oportunidad del público para redescubrir una de sus obras maestras, ya que su relato de madurez y conexión es también algo que la vuelve universal.

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