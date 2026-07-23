HOY SE HABLA DE

"La agenda de Marvel ya está completa hasta 2042". Kevin Feige aclara el futuro de los X-Men y de Miles Morales de una vez por todas

El mandamás del UCM ha planeado toda una macro-saga con los mutantes en el centro, convencido de que eso traerá de vuelta al público... y a China

Days
3 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
3423 publicaciones de Randy Meeks

Kevin Feige ya está haciendo control de daños después de que la Saga del Multiverso no saliera tan bien como había planeado. El mandamás de Marvel no vive ajeno a la opinión del público, y por eso se ha planteado que después de 'Vengadores: Secret Wars' todo vuelva a ser más directo y sencillo, sin traer de vuelta a personajes de antaño ni obligar al público a hacer los deberes. ¿Y quién mejor para representar este reinicio que los X-Men?

X-celente idea

Como ha revelado a la prensa china, tal y como desvela ComicBookMovie, el jerifalte ya ha explicado que los mutantes no estarán representados en una sola película, sino que serán el centro del UCM: "Los X-Men estarán en su núcleo. Por ejemplo, Lobezno es un personaje fantástico, y podemos hacer equipo con Deadpool, lo que es genial. Pero los X-Men son mucho más que Lobezno, mucho más que el equipo original: fundamentalmente es un universo, una saga de varios episodios. Y mucho de ello es en lo que estamos trabajando", ha afirmado.

Estamos constantemente cambiando, constantemente evolucionando, pero tener una guía nos ayuda a actuar con mayor sentido, especialmente con los X-Men. Ya tiene 10 películas, algunas muy, muy buenas y otras que no han dado en el clavo. ¿Cómo planeamos la "saga mutante" de una manera muy grandiosa?
Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor
En Espinof
Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

Obviamente, otra de las prioridades de Feige es recuperar al público chino, y está convencido de poder hacerlo gracias al Gen mutante. "Dicho esto, tenemos muchos más personajes que explorar en el futuro, la agenda ya está completa hasta 2042, especialmente los X-Men. Los X-Men tienen muchos personajes que no se han explorado de la región asiática, particularmente China, que estamos deseando explorar. Por eso estoy emocionado sobre los X-Men: podemos enseñar al mundo diferentes tipos de héroes". Y cruzar los dedos para que vuelvan a entrar billetes de China, todo sea dicho.

Pero Lobezno y compañía no son los únicos héroes que Feige promete: además, un favorito de los fans, Miles Morales, aparecerá tarde o temprano: "Tenemos planes para Miles, y creo que una película de Spider-Man en acción real tiene ese destino: añadir a Miles en algún momento cuando termine el Spider-Verso animado. Estamos pensando y hablando de más aventuras de Spider-man, sin tener en cuenta acuerdos o contratos. Hemos tenido debates en profundidad sobre lo que deberían tratar las próximas dos, tres, cuatro y cinco películas de Spider-Man". Pues habrá que verlo. Con que no lo conviertan en mutante para rizar el rizo, a estas alturas, me conformo.

En Espinof | Todas las películas de la saga 'X-Men' ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2026

Temas

Ver 3 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios