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'Michael' supera oficialmente a 'Super Mario Galaxy' y se convierte en la película más taquillera de 2026. Pero el récord le va a durar sólo unos días

Eso sí, el verdadero gran fenómeno en taquilla del año está ya muy cerca de las cifras de 'Michael'

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Mikel Zorrilla

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Hace bien poco superó los 1.000 millones de ingresos en cines, pero éxito de 'Michael' sigue creciendo y acaba de lograr el último récord de recaudación que estaba a su alcance tras superar a 'Super Mario Galaxy' para convertirse en la película más taquillera del año hasta ahora. Eso sí, este honor le va a durar apenas unos días.

Por ahora, 'Michael' ha superado por la mínima los 1.011,6 millones que suma 'Super Mario Galaxy' y lo más probable es que su recaudación final ronde los 1.020 millones. El problema es que muy poco por detrás viene como una exhalación el auténtico gran éxito de taquilla de lo que va de año: 'Toy Story 5'.

La quinta entrega de la franquicia más famosa de Pixar acumula ya 959,25 millones durante sus primeras cinco semanas en cines, y todavía debería sumar muchos más. De hecho, el pasado fin de semana todavía fue la tercera película más taquillera en Estados Unidos con unos ingresos de 13,76 millones.

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El público dicta sentencia sobre 'Michael' y afirma que la película con Jaafar Jackson no es el mejor biopic musical del año. Hay otro que la supera

Tampoco conviene descartar que 'La odisea' también acabe superando a 'Michael' antes de que la película de Christopher Nolan abandone los cines -y es que solamente durante su primer fin de semana ya sumó 264 millones de dólares-, pero eso no resta ni un ápice de mérito al arrollador biopic dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson.

Por cierto, 'Michael' realizará su debut en formato físico el 26 de agosto de 2026, pero aún se desconoce cuándo podremos verla en streaming. En España debería estar primero disponible en SkyShowtime, con la particularidad de que suele tardar más que la competencia en lanzar en plataformas los últimos estrenos de Universal y Paramount.

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