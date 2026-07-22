Disney corta por lo sano cientos de puestos de trabajo en Pixar. La excusa, priorizar la calidad

Si eres aficionado a los videojuegos, estarás acostumbrado a despertarte con noticias sobre gente despedida en masa en los estudios y cierres a mansalva, a pesar de que acaben de tener un éxito o sean míticos en la industria. El capitalismo siempre tiende a querer más por menos, y está llevando a una crisis tremenda en el sector que, por suerte, parece que de momento el cine estaba esquivando... hasta ahora.

Hay un amigo menos

De nada ha servido que Pixar vaya a sumar más de 1000 millones esta misma semana con 'Toy Story 5' o que 'Hoppers' recuperara la inversión además de conseguir el éxito crítico: Disney ha eliminado cientos de puestos de trabajo, y la mayoría han caído, tristemente, en Pixar, especialmente en las secciones de producción y operaciones. Según han contado fuentes a Variety, las necesidades del estudio son cambiantes y reflejan la estrategia de Disney de dar prioridad a la calidad que a la cantidad produciendo menos contenido para streaming. Ya, claro.

Pixar no ha sido la única herida en esta operación: National Geographic ha sufrido el mayor número de bajas en el departamento televisivo, y también han tocado en ESPN, Disney Entertainment Television y otros estudios de cine. Por más que pongan excusas, no se entiende que una empresa que ha dado dos películas que superan los 1000 millones de recaudación en los últimos tres años necesite una reducción.

Por supuesto, todos sabemos que Disney está jugueteando de manera muy obvia con la IA, y hace ya un tiempo que prioriza a los accionistas por encima de los empleados, pero este recorte, sin mayores explicaciones, cuando la empresa vuelve a ir bien tras su debacle de hace un par de años, es inexcusable. Lo único que queda es cruzar los dedos para que después de estos despidos y los de abril, donde dejó ir a más de 1000 puestos de marketing, no vivamos una especie de efecto llamada que convierta el cine en algo similar a los videojuegos, donde es normal despertarse cada mañana con noticias horripilantes. Esperemos.

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