Es una de las películas de terror más animales de lo que llevamos de año y ahora ya se puede ver en streaming

El cine de terror en 2026 está proporcionando muchas experiencias potentes y variadas, algunas bastantes sorprendentes intentando explotar límites creativos. Aunque, por otro lado, a nadie le amarga a veces algo más primario y deliberadamente bobo como la violencia animal que despliega ‘Primate’.

Retorno al mono

Johannes Roberts co-escribe y dirige una película de supervivencia, slasher y animales enloquecidos que no engaña en ningún momento. Divertimento sangriento y en ocasiones gloriosamente descerebrado que se estrena en streaming a través de SkyShowtime tras su paso por cines a comienzos de año.

Lucy regresa a casa tras pasar por la universidad, esperando pasar unos días agradables junto a su padre y su hermana tras la muerte de su madre, así como con el inteligente chimpancé Ben. Sus amigas también se acercan para tener una fiesta agradable, aunque los planes se trastocarán cuando el simio es infectado con el virus de la rabia y empieza a volverse violento.

Está todo simplificado a la mínima expresión para que, en el fondo, no haya sorpresa pero tampoco nada que uno no haya comprado en la entrada. Y en eso Roberts logra mostrarse como artesano medianamente efectivo, elevando todo el rato la tensión con los trucos más eficaces del libro de terror animal.

Hay ocasión para lucir incluso un poco de pericia a la hora de elaborar la violencia o emplear el gore. Roberts rueda con cabeza el espacio de la casa que tiene entre manos, empleando hasta los efectos de difuminación por cristales para darle un poco de carisma visual diferente y efectivo a ‘Primate’.

Ni siquiera llega a un punto donde parece estar esforzándose de más para algo que está destinado a funcionar en su faceta más primaria. Hay una cámara usada con mediano gusto, y unos efectos sangrientos lanzados con bastante alegría. Y, por supuesto, hay un mono desatado, porque a veces es todo lo que hace falta para 90 minutos de pasarlo bien.

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