"Prefiero arruinarme que hacer esa película". Matt Damon rechazó uno de los mejores westerns de los últimos 35 años por una cuestión de principios

Matt Damon es una gran estrella de Hollywood desde hace ya mucho tiempo, y ahora ha vuelto a demostrar su tirón comercial liderando 'La odisea'. Eso sí, Damon llegó a la película de Christopher Nolan con una carrera totalmente asentada, algo que no era para nada en caso cuando se negó a protagonizar uno de los mejores westerns de los últimos 35 años.

De hecho, Damon se opuso en tajante a formar parte del reparto de 'Rápida y mortal', la entretenidísima película del oeste dirigida por Sam Raimi con Sharon Stone al frente del reparto. Obviamente, el papel de Damon no iba a ser el que interpretó la actriz de 'Instinto básico', ya que a él le querían para el personaje que acabó en manos de Leonardo DiCaprio.

"Quiero la carrera de Robert Duvall"

Lo curioso es que Damon se mostró especialmente rotundo a la hora de rechazar este papel, pues en el libro 'Mat Damon' firmado por Adam Wong se recoge la siguiente declaración del actor: "Quiero la carrera de Robert Duvall. No creo que perseguir películas como esta me lleve a una carrera de 40 años. Prefiero arruinarme que hacer esa película".

Ahí no puede decirse que estuviese muy afortunado, pues nadie puede poner en duda que DiCaprio acabó convirtiéndose en una enorme estrella que luego ha ido construyendo su carrera según ha creído conveniente. Y en nada le afectó haber formado parte del reparto de 'Rápida y mortal'.

Ni siquiera que le ofrecieran 250.000 dólares, más de lo que había ganado nunca hasta la fecha, sirvió para que Damon se lo replantease. Eso sí, nada tenía que ver el hecho de ser un western, pues el año anterior había participado en 'Gerónimo, una leyenda', donde curiosamente coincidió con Duvall. Y sí que aceptó 20.000 dólares por salir en el western televisivo 'Viejos muchachos', también estrenado en 1995.

Además, dos años después volvió a mostrarse muy duro con respecto a 'Rápida y mortal' en la revista Time, donde recordaba que esta conversación que tuvo con su agente: "¿Sabes lo que hice anoche? Vi 'Bullitt'. Robert Duvall conduce un taxi en esa película, y tiene como cuatro líneas, pero fue totalmente creíble, y estuvo realmente bien, y al fin y al cabo, estuvo en 'Bullitt'. Está en todas estas grandes películas porque no hace este tipo de cosas". Y sí, con este último se refería al largometraje de Raimi.

Y las quejas de Raimi han perdurado a lo largo de los años, pues en 2021 se publicaba un artículo en The New York Times en el que su agente Patrick Whitesell recordaba lo que le comentó Damon: "¿Sharon Stone, una gran actriz, pero una pistolera? No te vas a creer la película" Al menos el actor confesó que "probablemente fui demasiado arrogante para mi propio bien".

La cuestión es que luego Raimi imprimió a 'Rápida y mortal' un tono excesivo con un estilo visual más cercano a un dibujo animado, por lo que esa queja ya se viene abajo. No obstante, 'Rápida y mortal' sí que decepcionó en taquilla, pero a cambio también sirvió para que Russell Crowe empezase a despuntar en Hollywood.

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