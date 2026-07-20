He visto 'Oppenheimer' justo antes de 'La Odisea' y creo que ambas películas dialogan entre sí. Son dos caras de la misma obsesión de Christopher Nolan

Christopher Nolan lleva décadas teniendo las mismas obsesiones. Ya nos lo ha dejado claro a través de muchos géneros distintos. Con el cine de superhéroes, con la ciencia ficción, a través del thriller o del cine bélico, y ahora también con la mitología griega.

De hecho, aunque a simple vista 'Oppenheimer' y 'La Odisea' parezcan dos películas completamente diferentes, lo cierto es que funcionan casi como dos caras de una misma moneda. Las dos hablan de héroes marcados por la culpa, de cómo construimos los relatos que hablan de la Historia y de la imposibilidad de escapar de las consecuencias de nuestras decisiones.

El poder de las historias

Aunque 'La Odisea' adapta el poema de Homero y 'Oppenheimer' se inspira en hechos reales, ambas comparten una estructura muy similar. Nolan vuelve a renunciar a un relato lineal para construir la historia a través de recuerdos, testimonios y diferentes puntos de vista. Y al igual que ocurría con el científico interpretado por Cillian Murphy, la verdad nunca es absoluta: el espectador debe recomponer las piezas y decidir qué versión de los hechos se cree.

Además, si hay un tema que atraviesa toda la filmografía de Christopher Nolan ese es el de los héroes atormentados. Oppenheimer vive perseguido por las consecuencias de haber contribuido a crear la bomba atómica, mientras que Odiseo considera que el saqueo de Troya y el célebre caballo fueron una traición al honor que merece un castigo divino. Ambos personajes cargan con el peso de todas sus decisiones y convierte sus viajes en una búsqueda de redención.

Y es aquí donde aparece una de las diferencias más interesantes entre ambas películas. Mientras 'Oppenheimer' nos transmite la sensación de que el desastre ya es inevitable y de que el conocimiento científico ha abierto una puerta imposible de cerrar, 'La Odisea' apuesta por una perspectiva mucho más esperanzadora. Aunque el pasado no pueda cambiarse, todavía existe la posibilidad de encontrar el camino de vuelta y reconciliarse con uno mismo.

Más allá de los cambios de género o de época, 'La Odisea' confirma que Christopher Nolan lleva años teniendo las mismas inquietudes y abordándolas desde perspectivas distintas. Sus estructuras fragmentadas, los personajes moralmente ambiguos y la obsesión por el paso del tiempo, la memoria y la culpa vuelven a estar presentes, hasta el punto de que resulta difícil imaginar una mejor película complementaria para 'Oppenheimer' que esta

Ver 'La Odisea' después de haber visto 'Oppenheimer' me ha ayudado a valorar incluso más los intereses de Nolan y comprobar que ambas películas dialogan entre sí. Una de ellas observa a un hombre incapaz de convivir con las consecuencias de sus actos y la otra plantea que incluso después del mayor de los errores siempre puede existir un camino hacia el perdón.

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