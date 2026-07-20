'Vengadores: Doomsday' se presenta en el tráiler más increíble del año. Un pifostio multiversal que promete ser un colofón alucinante al Marvel de los últimos años

Todo muere. Cuando Jonathan Hickman decidió en 2014 acabar con el multiverso de Marvel con una saga épica, nadie esperaba que se convertiría, además de en un crossover ultra-ambicioso, en una saga fantástica con cómics estupendos que desembocarían en 'Secret Wars'. Ahora, más de una década después de que Hickman rehiciera la editorial para siempre, llega 'Vengadores: Doomsday', que, esta vez sí, promete que va a juntar todo lo creado durante las últimas décadas y a preparar un futuro esperanzador.

¡Vengadores, reuníos! ¡Una vez más!

Lo cierto es que llevábamos tiempo esperando el tráiler de 'Vengadores: Doomsday' y no ha decepcionado. Te guste más o menos el rumbo del estudio en estos últimos años, todo lo que vemos es brutalmente épico, desde el enésimo retorno de los X-Men del universo de Fox hasta el encuentro entre los 4 Fantásticos y los personajes clásicos del UCM, con Thor al mando.

En estos dos minutos y medio (que todos creímos que se guardarían para la Comic-Con el próximo fin de semana) tenemos un vistazo a Loki, el Capitán América, Charles Xavier y Magneto, los wakandianos, Viuda Blanca y, por supuesto, el Doctor Doom de Robert Downey Jr, al que apenas escuchamos y vemos brevemente. Lógicamente, se están guardando sus puntos fuertes para la película en sí misma.

El fin del multiverso está a punto de llegar, y si son un poco fieles a los puntos clave de los cómics de Hickman (tanto Vengadores como Nuevos Vengadores), el final puede ser uno de los mejores momentos de Marvel hasta ahora, desprendida, por lo que vemos, de la comedia tontuela y los crossovers insípidos. "Si volvéis, será como hermanos y hermanas", dice Thor, sabiendo que el público lleva tiempo preguntándose cómo va a juntar a tantos héroes sin que se sienta forzado. Ahí está la solución: un pifostio multiversal que, por fin, puede dar sentido a toda la saga del Multiverso. El 18 de diciembre saldremos de dudas.

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