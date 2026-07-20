Este drama coreano de Netflix convierte el folclore coreano en un thriller sobrenatural espectacular. Creo que su mezcla de historia y fantasía es irresistible

Los dramas históricos llevan años siendo uno de los grandes emblemas de la televisión surcoreana, pero 'El palacio del Este' demuestra que todavía queda margen para innovar dentro del género. La nueva producción original de Netflix combina el esplendor visual de los relatos de época con una historia de fantasmas, maldiciones y conspiraciones palaciegas que bebe del folclore coreano y que construye un thriller sobrenatural muy ambicioso y también realmente adictivo.

Abrazando el terror sobrenatural

Todo comienza cuando una misteriosa maldición empieza a acabar con los herederos del rey. En medio de la desesperación por salvar a su último hijo, el monarca recurre a Gu-cheon, un hombre capaz de ver espíritus y enfrentarse a las criaturas que habitan el Reino de Gwi, una dimensión infernal donde permanecen las almas consumidas por el rencor. A partir de ahí, la serie empieza a mezclar la investigación, el horror y la política en una trama que no da tregua.

Uno de los puntos fuertes que tiene 'El palacio del Este' es su espectacular apartado técnico. Los palacios, los paisajes naturales, el vestuario y la fotografía convierten cada episodio en un auténtico espectáculo. Además, los efectos digitales están muy por encima de la media del género y permiten dar vida tanto al inquietante Reino de Gwi como a las criaturas inspiradas en la mitología y el chamanismo coreanos.

Por otro lado, Cho Seung-woo nos deja a un rey lleno de matices, capaz de transmitir autoridad, miedo y vulnerabilidad al mismo tiempo. Y aunque el terror sobrenatural tiene un peso importante, la serie nunca pierde de vista a sus personajes.

La investigación sobre la maldición sirve también para explorar el trauma, la culpa, la venganza y las heridas de todo un legado familiar, mientras la relación entre Gu-cheon y Saeng-gang evoluciona desde la desconfianza hasta convertirse en uno de los vínculos más sólidos y emocionantes de la historia.

Además, otro punto a su favor es que los primeros episodios dedican tiempo a construir las reglas de este universo, y cuando todas las piezas están sobre el tablero, la serie pisa el acelerador. A partir de ahí empiezan a desplegarse una serie de giros y traiciones que no vemos venir. Todo ello hasta llegar a un desenlace fantástico.

Esta mezcla de drama histórico, fantasía oscura, acción y misterio hace de 'El palacio del Este' una propuesta muy llamativa del catálogo de Netflix. Es una serie que aprovecha lo mejor del folclore coreano para ofrecer una producción ambiciosa, visualmente impecable y repleta de personajes memorables. Es difícil dejarla pasar si te gustan los dramas coreanos.

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