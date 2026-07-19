Ni 'Vengadores: Endgame', ni 'Avatar'. La película de Hollywood más vista de la historia suma ya más de 650 millones de visualizaciones

Uno siempre piensa en títulos como 'Titanic', 'Vengadores: Endgame' o 'Avatar' cuando habla de las películas de Hollywood más vistas de todos los tiempos. Es una reacción lógica por el tremendo éxito que tuvieron, pero lo cierto es que el techo en lo referente al numero de visionados en cines de ambas lo marca 'Vengadores: Endgame' con algo más de 430 millones de entradas vendidas. Por su parte, 'Titanic' consiguió unos 400 millones, mientras que 'Avatar' se conforma con 356 millones.

Esos 430 millones son un dato impresionante, pero palidece por completo ante el increíble récord de 'Las guerreras K-Pop', cuyo éxito en Netflix no deja de crecer. Tanto es así que desde su estreno el 20 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 suma ya 648,7 millones de visualizaciones, habiéndose mantenido de forma ininterrumpida en el Top 10 semanal de la plataforma desde su lanzamiento.

Irrepetible

La constancia de 'Las guerreras K-Pop' es tal que tanto durante la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2026 como durante la que abarca del 6 de julio al 13 de julio sumó 3,5 millones de visualizaciones adicionales. Por tanto, esos 648,7 millones se quedan ya incluso cortos, pero ahí es imposible saber con exactitud la cifra de visionados actual. Eso sí, que ha superado los 650 millones ya es totalmente oficial.

Tal es el éxito de 'Las guerreras K-Pop' que además ha sido la cuarta película más vista de Netflix durante el primer semestre de 2026, sumando 130 millones de visualizaciones adicionales durante ese periodo. Teniendo en cuenta que se estrenó en junio de 2025, es una proeza sin igual, pues todas las películas originales de Netflix estaban ya enterradas y olvidadas cuando había pasado tanto tiempo.

Por ahora, la primera duda está en saber cuándo llegará el primer fin de semana en el que 'Las guerreras K-Pop' desaparezca del top 10 semanal de la plataforma. No es algo realmente imposible, pues ha ocupado la décima posición en más de una ocasión, pero sí es un baremo envidiable para un éxito sencillamente irrepetible.

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