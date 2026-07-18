Esta noche en Prime Video. La impresionante precuela de 'La odisea' que Christopher Nolan se quedó con las ganas de hacer

El regreso a los cines de Christopher Nolan con 'La odisea' se está saldando con un éxito atronador. Además, el cineasta ha logrado quitarse una espinita que tenía clavada desde hace más de 20 años, pues en su momento llegó a ser fichado para dirigir 'Troya', pero un cambio de planes en Warner llevó a que Nolan se tuviese que quedar con las ganas de adaptar a Homero en la gran pantalla. Ahora podéis recuperarla en Amazon Prime Video.

Escrita por David Benioff, que unos años más tarde se encargaría de adaptar 'Juego de Tronos' en HBO, y dirigida por Wolfgang Petersen, 'Troya' es un gran espectáculo de Hollywood. Una película pensada para combinar un gran reparto con una generosa dosis de acción y un deslumbrante despliegue técnico con el que llevar al público en masa a los cines.

Un épico espectáculo de Hollywood

Es cierto que la crítica de la época no quedó muy impresionada con esta superproducción, pues apenas consigue un 53% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero los casi 500 millones de recaudación mundial la convirtieron en la octava película más taquillera de 2004.

Obviamente, ese detalle de que es una precuela de 'La odisea' debería ir entre comillas, ya que el choque de estilos entre 'Troya' y el largometraje protagonizado por Matt Damon es tremendo. Sin embargo, es una buena forma de conocer todo lo que sucedió justo antes con un enfoque potenciando el espectáculo y el entretenimiento por encima de todo. Hasta tenemos por ahí otra versión de Odiseo, que en esta ocasión tuvo el rostro de Sean Bean.

Quizá algo superficial en algunos aspectos, sobre todo en la parte de los personajes, pero a cambio un pasatiempo épico muy logrado y con un gran trabajo de ambientación. No me olvido tampoco del excelente trabajo de Eric Bana como Hector, dejando totalmente con la sensación de que iba a convertirse en esa gran estrella que luego nunca llegó a ser.

Bastante más liviana que 'La odisea', lo cierto es que 'Troya' no es para nada una obra maestra, pero sí es una entretenimiento de lujo y muy directo que deja multitud de escenas para el recuerdo. Por ejemplo, imposible no acordarse de la parte en la que se introduce al Aquiles de Brad Pitt o de ese intento enfrentamiento que ese mismo personaje tiene muchos minutos después con Hector.

Por cierto, en streaming encontraréis el montaje estrenado en cines, pero existe también una versión del director que añade 30 minutos adicionales que bien merece que le deis una oportunidad si podéis acceder a ella.

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