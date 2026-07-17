Las 22 mejores películas de Alfred Hitchcock, el maestro del suspense y el thriller psicológico, ordenadas de peor a mejor

No por ser repetido hasta la saciedad deja de ser menos cierto: Alfred Hitchcock es el maestro del suspense porque lo ha desarrollado en todas las formas posibles. Del puro noir al thriller psicológico, llevándolo también a los extremos del terror o incluso inyectándolo en el melodrama doméstico más exaltado.

De entertainer maestro pero poco elevado a indudable referencia en la historia del cine, la reapreciación del cineasta británico se ha sostenido en la inmortalidad de sus obras. Varias películas de referencia repartidas a lo largos del año le han mantenido como influencia y también cineasta vivo. De su extensa filmografía, hoy escogemos los 22 títulos imprescindibles y los ordenamos de peor a mejor como guía de referencia para descubrir (o redescubrir) al maestro.

22. ‘Sospecha’ (’Suspicion’, 1941)

Reparto: Cary Grant, Joan Fontaine, Cedric Hardwicke, Nigel Bruce, Dame May Whitty.

Fijaos si era genial Hitchcock elaborando tensión que es capaz de crearla hasta con un vaso de leche. La personalidad visual y temática del director, con todo su implacable morbo, va emergiendo en esta continuación más o menos directa de su previamente exitosa ‘Rebeca’, donde saca de nuevo lo mejor de Joan Fontaine.

La crítica en Espinof

21. ‘Atrapa a un ladrón’ (’To Catch a Thief’, 1955)

Reparto: Cary Grant, Grace Kelly, Brigitte Auber, Jessie Royce Landis, John Williams.

Ladrones ocultos, robos de guante blanco, localizaciones donde hay lujo en cada rincón. La embriagadora atmósfera que Hitchcock impregna a este thriller de atracos es lo bastante sensacional para compensar algunos de sus enredos innecesarios. Una estupenda exhibición también de Cary Grant y Grace Kelly como formidable pareja cinematográfica.

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20. ‘Sabotaje (La mujer solitaria)’ (’Sabotage’, 1936)

Reparto: Sylvia Sidney, Oskar Homolka, Desmond Tester, John Loder, Joyce Barbour.

Probablemente la película puente entre sus comienzos en el cine británico y su paso a cineasta de entretenimiento americano. ‘Sabotaje’ tiene enredos matrimoniales, de espionaje y de mucho más realizado con ese pulso inconfundible. No está especialmente bien recordada en su filmografía, pero sus virtudes la hacen digna de ser rescatada.

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19. ‘Marnie, la ladrona’ (’Marnie’, 1964)

Reparto: Tippi Hedren, Sean Connery, Diane Baker, Martin Gabel, Louise Latham.

Es complicado a veces no sentir las entrañas revolviéndose al conectar lo bien que retrata el abuso psicológico a las mujeres en sus películas con cómo violentaba a sus actrices en forma de abusos de poder y sexuales. Es especialmente angustioso en este melodrama retorcido tan espléndido, donde consigue reflejar con acierto el intrincado laberinto mental de su protagonista.

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18. ‘El hombre que sabía demasiado’ (’The Man Who Knew Too Much’, 1934)

Reparto: Leslie Banks, Peter Lorre, Edna Best, Frank Vosper, Hugh Wakefield.

Fue tan prolífico Hitchcock que llegó a ser inevitable que acabase haciendo remakes de sus propias películas. En ocasiones las mejoraba, y seguro que más de uno preferiría ver la versión con James Stewart en el listado. Pero la fascinante tensión maquiavélica que logra a través de Peter Lorre sigue teniendo algo especial a reivindicar.

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17. ‘Alarma en el Expreso’ (’The Lady Vanishes’, 1938)

Reparto: Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Dame May Whitty, Paul Lukas, Basil Radford.

El tren es un fabuloso escenario para hacer una película de intriga por la combinación de movimiento casi continuo y la paradójica claustrofobia de no poder escapar de los vagones. De ahí genera Hitchcock un divertimento estupendo en una de sus últimas grandes producciones británicas.

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16. ‘Cortina rasgada’ (’Torn Curtain’, 1966)

Reparto: Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrova, Hansjörg Felmy, Tamara Toumanova.

Pocas veces dejó el director clara sus inclinaciones políticas mediante su obra, pero el desarrollo de la Guerra Fría le dio una oportunidad estupenda para marcarse en la corriente occidental anglosajona. Con todo, trataba de priorizar el ritmo y el entretenimiento, que es por lo que funciona este tardío thriller de espionaje donde entra en contacto con una estrella del mañana como Paul Newman.

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15. ‘Recuerda’ (’Spellbound’, 1945)

Reparto: Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michael Chekhov, Leo G. Carroll, Rhonda Fleming.

Es mejor a veces no escudriñar demasiado qué visión tiene la época, y Hitchcock en particular, de la enfermedad e institucionalización psiquiátrica. Al menos, es fácil desconectar y dejarse llevar por la fastuosa textura cinematográfica que desarrolla ‘Recuerda’, donde el director ya es la voz más prominente por encima de los productores que le hacen encargos.

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14. ‘Crimen perfecto’ (’Dial M for Murder’, 1954)

Reparto: Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson.

Siempre intrigado por las posibilidades de tener al espectador completamente inmerso en la acción, Hitckcock experimentó aquí con las tres dimensiones para entrar de lleno en sensaciones intensas como esa escena con tijeras. No obstante, en su estreno se renunció a esa inmersión 3-D por la perdida de popularidad del formato, pero en el ADN de la película pervive este diseño meticuloso para tenernos dentro del conflicto, así como ese estupendo juego macabro de intriga.

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13. ‘Frenesí’ (’Frenzy’, 1972)

Reparto: Jon Finch, Barry Foster, Alec McCowen, Anna Massey, Barbara Leigh-Hunt.

El Hitchcock tardío fue menos prolífico y ya hasta considerado demodé, pero seguía en un modo envidiable donde no sólo no daba malas películas, sino que seguía elaborando obras de género notables. Aquí se retroalimenta de géneros en los que fue influencia como el giallo, ofreciendo una obra más extrema e increíblemente gozosa que podría haber lanzado una fabulosa nueva etapa.

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12. ‘Falso culpable’ (’The Wrong Man’, 1956)

Reparto: Henry Fonda, Vera Miles, Anthony Quayle, Harold J. Stone, Nehemiah Persoff.

Animado a seguir experimentando dentro de los confines del thriller comercial adulto, Hitchcock se puso el reto no sólo de relatar una historia real sino también seguirla con la mayor exactitud posible, incluyendo todos los momentos de aparente trivialidad que transforma con su particular mirada desde la cámara. El resultado consigue no ser una recreación banal de la realidad, sino más bien un kafkiano paseo por la opresión burocrática y el elusivo concepto de la justicia que consigue distinguirse de otra película de su filmografía.

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11. ‘Encadenados’ (’Notorious’, 1946)

Reparto: Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains, Louis Calhern, Leopoldine Konstantin.

El espionaje volvía habitualmente a su filmografía, según aplicase para darle chispa a la historia o le sirviera para responder al momento. ‘Encadenados’ es una gran combinación de ambas, indagando en las sensaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial y al enfrentamiento con el nazismo desde el marco de un melodrama transformado en intriga de primer nivel.

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10. ‘El enemigo de las rubias’ (’The Lodger: A Story of the London Fog’, 1927)

Reparto: Ivor Novello, Marie Ault, Arthur Chesney, June Tripp, Malcolm Keen.

El paso del tiempo nos hace exponernos más directamente al Hitchcock más establecido y maduro, lo que hace a veces flaco favor a esos primeros esfuerzos que no concuerdan del todo con una idea más formada de lo que es una película suya. No todas aguantan igual, pero de su época muda es fácil rescatar ‘El enemigo de las rubias’ por expresar tan bien sus inquietudes y su sentido especial para la narración. No sólo es destacable, es extraordinaria.

9. ‘Extraños en un tren’ (’Strangers on a Train’, 1951)

Reparto: Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker, Leo G. Carroll, Patricia Hitchcock.

No hay punto de partida más Hitchcock que ser abordado por un desconocido en un tren y que de lo primero que te pregunte sea cómo planificaría el asesinato perfecto. Es una premisa también muy de Patricia Highsmith, cuya obra es adaptada con increíble gusto y también sentido de la diversión que muestran como podía montar una atracción de feria con los aspectos más morbosos.

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8. ‘La sombra de una duda’ (’Shadow of a Doubt’, 1943)

Reparto: Teresa Wright, Joseph Cotten, Macdonald Carey, Henry Travers, Patricia Collinge.

El cine de Hitchcock atraía a las mejores estrellas, porque fue capaz de mostrar que su estilo sobrevivía sin ellas. Atmósferas, emociones turbias y dudas profundas de lo que se consideraba estabilidad marcan a menudo sus obras más notables, que pueden decirse que surgen casi todas de este sobresaliente trabajo de cine negro.

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7. ‘Los pájaros’ (’The Birds’, 1963)

Reparto: Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright.

Poco se puede dudar de uno de sus trabajos que más fácilmente se enmarca en el terreno del cine de terror. Un misterio tan inexplicable como estremecedor que adquiere casi extremos sobrenaturales. ‘Los pájaros’ sigue siendo una experiencia que te ataca frontalmente como espectador y que no se despega con el paso del tiempo.

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6. ‘La ventana indiscreta’ (’Rear Window’, 1954)

Reparto: James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith Evelyn.

La magia del cine convierte las limitaciones, incluso las autoimpuestas, en una virtud extraordinaria. No era la primera vez que Hitchcock confina a sus personajes en una localización, pero sí encuentra maneras creativas de mover la acción fuera de la estancia y mantener la claustrofobia efectiva. Es paradigmática de su firma y también profundamente influyente.

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5. ‘Con la muerte en los talones’ (’North by Northwest’, 1959)

Reparto: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Martin Landau, Leo G. Carroll.

Hablando de obras paradigmáticas del estilo Hitchcock. Por supuesto, trenes y confusiones de identidad o culpabilidad dan un poderoso toque de tensión a esta aventura por todo el país que el director mantiene siempre intrigante. Está todo a un nivel extraordinario y, aun así, hay que reconocer que la escena de Cary Grant siendo atacado desde el aire en el campo se te queda grabada para siempre.

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4. ‘La soga’ (’Rope’, 1948)

Reparto: James Stewart, John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke, Edith Evanson.

‘La ventana indiscreta’ ya nos demostró que Hitchcock puede dominar la tensión dentro de un único escenario y poniéndose a sí mismo las limitaciones. ‘La soga’ depuró esas artes unos años antes con el reto añadido del plano secuencia que domina la narración, y que resulta magistral a la hora de mantener esos instantes detallistas y la fluidez de movimiento de sus actores. Ejercicio de estilo llevado a su máxima expresión.

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3. ‘Rebeca’ (’Rebecca’, 1940)

Reparto: Joan Fontaine, Laurence Olivier, Judith Anderson, George Sanders, Nigel Bruce.

Es frecuente señalar a los Oscars por no premiar nunca a cineastas con el tiempo considerados imprescindibles como Hitchcock, pero no es que ignorasen siempre su maestría. De hecho, el británico consiguió una digna de ser denominada mejor película por una de sus mejores producciones, donde convierte el melodrama tenso en pura tensión casi fantasmagórica y otorga a una mansión casi entidad de personaje propio.

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2. ‘Psicosis’ (’Psycho’, 1960)

Reparto: Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Vera Miles, John McIntire.

Ya no sólo es que se tratase de un maestro del suspense, sino que su búsqueda de la tensión suprema le llevó a marcar el camino del cine de terror. Cuántas películas no deberán su existencia a esta obra maestra psicológica que tiene varias de las imágenes más poderosas de la historia del cine, y que es capaz de sobrevivir a estar construida intencionadamente como un laberinto con sorpresas que no pierden efectividad aun conociéndolas.

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1. ‘Vértigo (De entre los muertos)’ (’Vertigo’, 1958)

Reparto: James Stewart, Kim Novak, Henry Jones, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore.

Pero si es por imágenes, por atmósferas hipnóticas, por tensión calculada milimétricamente, por narración exquisita, por actuaciones inolvidables y por explorar perversiones muy personales de manera entretenida, no hay espacio a la duda. ‘Vértigo’ es el Hitchcock más puro y también el más brillante, siendo todavía una experiencia embriagadora y muy estimulante de desentrañar, estudiar o, incluso, sencillamente disfrutar.

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