El mítico casco de Darth Vader fue creado para arreglar un agujero de guion en la primera película de 'Star Wars' que escribió George Lucas

Hay pocos villanos en la historia del cine que tengan un aspecto tan característico como Darth Vader, que lógicamente es uno de los grandes iconos de la saga 'Star Wars'. Su aspecto amenazador con su enorme casco y su armadura oscura han sido pasto de pesadillas (y también de admiración, ojo) para más de uno... Y como con tantas cosas originales del universo de Star Wars, el diseño final del personaje se decidió gracias a Ralph MacQuarrie.

Un "paseo" por el espacio lo cambió todo

Antes de trabajar en el mundo del cine, Ralph McQuarrie había realizado algunos dibujos del espacio para la CBS durante las misiones lunares del programa Apollo. Su arte impresionó mucho a George Lucas, a quien en 1972 ya le estaba rondando en la cabeza la idea de una película de ciencia ficción y quería contar con el diseñador para el proyecto.

"Me visitó con sus amigos, y hablamos de esta gran película de ciencia ficción fantástica que quería hacer. Todavía no tenía ni título", dijo McQuarrie a la revista Star Wars Insider, recordando su primer encuentro con Lucas. "Le enseñé una propuesta en la que había trabajado en 1972 para una película de ciencia ficción llamada Galaxy... No pensé que volvería a verle, pero entonces un día me llamó para ver si me interesaría hacer algo para Star Wars."

Arte conceptual de Vader por Ralph McQuarrie

Le debemos mucho del aspecto de 'Star Wars' a McQuarrie y sus diseños, ya que influyó de manera decisiva en la creación de ese universo. No solo eso, también fue quien terminó de dar a muchos personajes algunos de sus rasgos más característicos, como el famoso caso de Darth Vader.

Cuando Ralph McQuarrie leyó el guion de lo que luego sería 'Una nueva esperanza' (o 'La guerra de las galaxias', 1977), descubrió un problema con el diseño del gran villano de la película. Originalmente, Vader cubría su cara con telas semejantes a seda, pero su primera escena en la historia le mostraba entrando en la nave de los rebeldes directamente desde el espacio.

"George dijo que quería un traje que ondease en el viento, una especie de tipo oscuro con una capa negra y un casco grande, como un guerrero japonés... quizás con seda negra sobre su cara o algo así", explicó el diseñador. "Pero en el guión, Vader cruzaba el espacio entre su nave y la rebelde, y entraba en esta nave desde el espacio interior, quemando la pared para que él y sus tropas de asalto pudieran entrar en este pasillo".

"Y yo pensé... 'Vaya, Darth Vader necesita funcionar en el vacío'. Así que le sugerí a George que Vader tuviera algún tipo de traje espacial que le permitiese sobrevivir este viaje por el vacío", continuó McQuarrie. "Y George dijo: 'Vale, pues dale algún tipo de aparato respiratorio'. Así que además del casco grande, también le puse una máscara."

Ya sabemos que al final no se mostró esa escena del guion en la película original y se tuvieron que hacer algunas concesiones en el montaje final, pero la lógica de McQuarrie terminó de dar pie al aspecto de uno de los villanos más icónicos de la historia del cine.

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