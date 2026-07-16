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'Tip Toe' es la mejor serie de Russell T. Davies desde 'It's a Sin'. Y nos advierte de que no debemos dar los derechos por conquistados

'Tip Toe' es la mejor serie de Russell T. Davies desde 'It's a Sin'. Y nos advierte de que no debemos dar los derechos por conquistados

El creador cambia la crisis del VIH por el presente marcado por los discursos de odio

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'Tip Toe'

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Belén Prieto

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Russell T. Davies ha vuelto a poner el foco en la realidad que atraviesa el colectivo LGTBQ+ con el estreno en HBO Max de 'Tip Toe', una miniserie de la BBC con cinco episodios que mezcla thriller y drama social para retratar el clima actual de creciente homofobia. Después del éxito y el impacto que tuvo 'It's a Sin', el creador británico cambia la crisis del VIH por un presente marcado por la polarización, los discursos de odio y el miedo que siguen sufriendo muchas personas queer. 

Ambientada en el Manchester actual, la serie enfrenta a dos vecinos con visiones completamente opuestas del mundo y utiliza ese conflicto para construir una historia que, más allá del suspense, funciona como un toque de atención y para mostrar una realidad terroríficamente reconocible.

El miedo a ser uno mismo

La historia gira en torno a Leo (Alan Cumming), un hombre gay dueño de un bar en el barrio LGTBQ+ de Manchester, y Clive (David Morrissey), su vecino, un hombre de ideología ultraconservadora que vive convencido de que el mundo está cambiando para peor. Ambos llevan años viviendo puerta con puerta, pero la tensión entre ellos termina desembocando en un conflicto con consecuencias fatales.

Al final, 'Tip Toe' consigue que el terror no tenga que ver con un asesino o de un monstruo, sino de algo mucho más cercano: el miedo a caminar por la calle, a mostrar afecto en público o a convivir con alguien que ve tu propia existencia como una amenaza. Esa sensación convierte la serie en un thriller profundamente realista y también muy incómodo.

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Pero Russell T. Davies tampoco renuncia al humor que caracteriza muchas de sus obras. A través del bar de Leo y de la comunidad que lo rodea, la serie muestra cómo la amistad, el ingenio y la familia elegida siguen siendo un refugio frente al odio. Y ese equilibrio entre momentos luminosos y la tensión constante es uno de los puntazos que tiene la serie.

Por otro lado, Alan Cumming y David Morrissey sostienen el relato con dos interpretaciones sobresalientes. Mientras Cumming le aporta a Leo humanidad, ironía y vulnerabilidad, Morrissey evita convertir a Clive en un villano plano, mostrando a un hombre que vive atrapado entre sus miedos, sus prejuicios y la sensación de que el mundo ya no le pertenece.

'Tip Toe'

Estamos ante una de las mejores series de Russell T. Davies desde 'It's a Sin'. Más que una serie sobre el colectivo LGTBQ+, es como una advertencia dirigida a toda la sociedad y un recordatorio de que el odio puede normalizarse con rapidez y de que la igualdad nunca debe darse por conquistada.

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