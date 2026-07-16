Antes de que se le fuera la pinza con 'Emilia Pérez', Jacques Audiard dirigió uno de los mejores thrillers del siglo XXI

Antes de dejarnos sin palabras con producciones como 'Emilia Pérez', Jacques Audiard firmó una de las películas más impactantes del cine francés contemporáneo. Estoy hablando de 'Un profeta', un thriller carcelario intenso, brutal y absorbente que sigue la transformación de un joven sin futuro en una de las figuras más poderosas dentro de la prisión.

Un retrato implacable del poder y la supervivencia

Algunas películas consiguen trascender su género para convertirse en experiencias difíciles de olvidar. Es el caso del filme de Jacques Audiard, que está protagonizado por un inmenso Tahar Rahim. El drama francés utiliza el universo carcelario para construir algo que va mucho más allá de la típica historia de criminales.

Es un relato sobre el aprendizaje, la ambición y la transformación de un joven completamente desamparado que se ve obligado a sobrevivir en un entorno dominado por la violencia y acaba encontrando su propio lugar dentro de un sistema despiadado. Con una puesta en escena sobria, una tensión constante y un realismo impresionante, la película se ha consolidado como uno de los grandes referentes del cine europeo contemporáneo y una de las obras más importantes de la filmografía de Audiard.

Además, Tahar Rahim ofrece una actuación memorable dando vida a Malik El Djebena, un joven de 19 años que entra en prisión sin saber leer ni escribir y completamente indefenso. Su evolución resulta tan creíble como impactante, pasando de ser una víctima de las circunstancias a convertirse en un hombre capaz de comprender y manipular las complejas relaciones de poder que gobiernan en la cárcel.

Aunque la prisión es el escenario principal, 'Un profeta' habla realmente sobre la fuerza del poder. Audiard retrata con enorme precisión las tensiones entre los distintos grupos que controlan el centro penitenciario y convierte ese microcosmos en una reflexión sobre la supervivencia, la identidad y la ambición. Cada decisión de Malik tiene consecuencias y cada alianza altera por completo el equilibrio.

Por otra parte, uno de los mayores logros del director es combinar un tono casi documental con pequeños momentos de lirismo visual que rompen la crudeza del relato sin traicionar su esencia. La violencia nunca es gratuita y la sensación de peligro acompaña constantemente al espectador, mientras Audiard demuestra un dominio absoluto del ritmo y de la tensión narrativa.

Pero más allá del crimen o la violencia, la película funciona como una auténtica novela sobre el aprendizaje. Malik aprende a leer, a negociar, a observar y a tomar decisiones en un entorno donde un error puede costarle la vida. Ese crecimiento convierte la historia en un viaje fascinante que mantiene el interés durante sus dos horas y media de metraje.

Con una dirección brillante, un protagonista inolvidable y una mirada inteligente sobre la naturaleza humana, 'Un profeta' sigue siendo una referencia imprescindible del cine europeo.

La tenéis en HBO Max, Movistar Plus y acontra+.

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