'La odisea' de Christopher Nolan es una experiencia digna de vivir en IMAX, pero estos cines en México serán los únicos del país en vivirla con el arte de los 35 mm

Christopher Nolan ha construido su carrera técnica alrededor de una convicción casi obsesiva: el cine debe verse en la escala más grande posible. Con 'La Odisea', su adaptación del poema homérico protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, el director llevó esa idea a un extremo inédito.

Se trata de la primera producción de ficción filmada íntegramente con cámaras IMAX, utilizando más de 609.600 metros de celuloide para intensificar la inmersión del espectador en batallas, paisajes naturales y escenarios fantásticos.

El formato IMAX no es un capricho reciente en la filmografía de Nolan. Desde 'The Dark Knight' ha incorporado cámaras IMAX a secuencias puntuales, y en cintas como 'Interstellar', 'Dunkerque' y 'Oppenheimer' alternó ese formato cuadrado con el scope panorámico para marcar contrastes narrativos, ensanchando el horizonte en los momentos de mayor tensión.

Con 'La Odisea' abandonó esa alternancia: el equipo desarrolló una nueva plataforma de cámaras IMAX más silenciosa, gracias a un rediseño del encapsulado acústico y del sistema de transporte de película, que permitió registrar sonido directo incluso en escenas de diálogo.

El resultado es una película pensada, plano por plano, para la relación de aspecto casi cuadrada de 1.43:1, la más amplia que existe en el cine comercial.

Dos salas y una excepción en celuloide

En México no existen salas con proyección IMAX de película de 70 milímetros, por lo que la experiencia más cercana a la intención original de Nolan queda fuera de alcance. Sin embargo, Cinépolis y Cinemex cuentan con algunos complejos equipados con pantallas IMAX digitales para la exhibición de la película, entre ellos las salas de Cinemex en Parque Delta, Antara Platino, Encuentro Oceanía, Santa Fe y Parque Tezontle, todas en la Ciudad de México.

Frente a ese panorama digital, dos cines mexicanos ofrecen una alternativa distinta: proyectar la película en copia física de 35 milímetros, el formato clásico de celuloide previo a la era del archivo digital. Uno es la Cineteca Nuevo León, en Monterrey, que anunció funciones especiales de "La Odisea" en copia de 35 milímetros a partir del 16 de julio, en una versión que no muestra la imagen expandida de IMAX pero conserva la textura, el grano y la reproducción de color propios del celuloide.

El otro es el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, que confirmó en sus redes sociales funciones diarias en 35 milímetros del 16 al 22 de julio en su Sala Cineforo, ubicada en el edificio de Rectoría General de la UdeG.

Ver una copia física en 2026 no es un gesto menor. Cada rollo debe importarse, transportarse y ensamblarse manualmente, y muy pocas salas en el mundo conservan tanto el proyector como al personal capacitado para operarlo; de hecho, experiencias equivalentes en otros países han requerido trasladar varios rollos que en conjunto pesan más de treinta kilos.

Ni Monterrey ni Guadalajara reproducirán la imagen expandida del IMAX de 70 milímetros, pero sí ofrecerán algo que ninguna sala digital puede: el temblor característico del celuloide, su grano y un rango de color que Nolan defiende activamente como parte del lenguaje cinematográfico que busca preservar.

Fotos de @cineforoudeg | Odyssey Movie

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