El fracaso de 'Vaiana' le va a costar mínimo 100 millones de pérdidas a Disney. Creo que la moraleja de este desastre es bastante clara

En Disney ya están asumiendo que la nueva versión de 'Vaiana' es un fracaso, por lo que queda la duda de cuánto dinero va a acabar perdiendo el estudio con la película liderada por Dwayne Johnson. Todo apunta a que serán al menos 100 millones de dólares durante su paso por los cines, pero eso va a depender mucho de cómo se comporte durante las próximas semanas.

Por ponerlo en perspectiva, Variety aclara que la inversión de Disney se ha ido hasta los 370 millones de dólares, de los cuales 250 pertenecen al presupuesto y otros 120 a la inversión publicitaria para hacer el ruido suficiente para que todo el público se enterase de su llegada a los cines. Está muy claro que el estudio va a tener imposible rentabilizar esa inversión.

Mala pinta

La cuestión es que 'Vaiana' solamente sumó 95 millones de dólares de recaudación mundial durante su primer fin de semana en cines, una cifra muy inferior a la deseable. Ahí sí hay que tener en cuenta que este tipo de producciones orientados a los más pequeños de la casa se mantienen mejor y no suelen sufrir bajones tan pronunciados, pero es que aquí haría falta un auténtico milagro.

De hecho, es posible que esos 100 millones se queden cortos, pues a priori necesitaría llegar hasta los 740 millones para recuperar coste. ¿El motivo? Las salas se quedan aproximadamente el 50% de los ingresos, por lo que ahora mismo Disney apenas habría recuperado 47,5 millones de esos 370 invertidos. Mala pinta.

Ahora habrá que ver cuál es la moraleja que Disney extrae de este fracaso. El más lógico sería pensar que han tardado demasiado poco en hacer un remake en imagen real, pues la excelente película original se estrenó en 2016. Y encima con el añadido de que en 2024 se lanzó 'Vaiana 2', la cual arrasó con unos ingresos mundiales por encima de los 1.000 millones.

Además, este tipo de producciones hace tiempo que dejaron de ser una apuesta segura para Disney, y aquí tenemos la confirmación definitiva: con 'La sirenita' ya sufrieron un pinchazo, mientras que 'Blancanieves' fue un batacazo histórico. Luego remontaron a lo grande con la adaptación de 'Lilo y Stitch'. Casualidad o no, esta última también era la mejor de las tres con diferencia.

Aquí es obvio que el plan era que querían contar con el gancho de la presencia de Johnson, quien ya prestó su voz a Maui en el original animado. El problema es que el público parece que le ha dado un poco la espalda durante estos últimos años, por lo que eso es algo que casi se ha vuelto más en su contra que cualquier otra cosa. Porque The Rock seguro que ha ganado un dineral por esta nueva 'Vaiana'.

Por mi parte, creo que el verdadero error fue estrenarla tan seguida de 'Vaiana 2', la cual tampoco era especialmente memorable, por lo que no dejaba con muchas ganas de más. Y aquí ni siquiera era más, simplemente era volver a contar la misma historia que la primera entrega con cambios insignificantes.

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