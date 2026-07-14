Fin de 'El chiringuito'. El programa deportivo más viral pone fecha para su última entrega en Atresmedia

No sabemos todavía quién competirá en la final del Mundial de fútbol 2026 pero sí que sabemos que el lunes de la resaca del evento será la despedida para el programa deportivo más viral: el lunes 20 de julio se emitirá el último programa de 'El chiringuito de jugones'.

La noticia ha saltado hace apenas unos momentos con un comunicado en el que Josep Pedrerol y Atresmedia anuncian que a partir de la próxima temporada separan sus caminos. Un camino en el que llevaban juntos unos 13 años, desde que el periodista dejó 'Punto pelota' en Intereconomía para crear primero 'Jugones' en laSexta y posteriormente 'El chiringuito'.

Cierre de chiringuitos

«Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad», declara Pedrerol en la nota de prensa anunciando la ruptura, realizada de mutuo acuerdo en el que se destaca cómo los dos programas se han convertido durante años en grandes referentes de la información deportiva. Y bueno, no exentos de polémicas y controversias por su fanatismo.

Unos "referentes" que verán su final el próximo lunes 20 con un programa especial a medio camino entre resumen del mundial y despedida a la audiencia tras casi 3000 programas diarios (de domingo a jueves durante la temporada de fútbol) desde aquellos primeros tiempos de Nitro. Eso sí, parece que 'Jugones' sí que seguirá en laSexta, solo que sin Pedrerol.

Este final de 'El chiringuito' en las noches de Mega no implica que no volvamos a ver en un futuro un formato parecido. La nota de prensa es algo ambigua en este sentido y uno puede imaginar que lo mismo pasa como hace un par de años con David Broncano y 'La resistencia' con 'La revuelta' siendo el mismo programa pero con distinto nombre y canal. O 'El hormiguero' que pasó a llamarse (aunque nadie lo llama así) 'El hormiguero 3.0' cuando pasó de Cuatro a Antena 3.

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